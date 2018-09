Koos Alberts na spoedoperatie op intensive care

Naar verwachting wordt Alberts vrijdag of zaterdag uit zijn slaap gehaald, aldus zijn management. Alberts werd in de zomer gediagnosticeerd met blaaskanker.



Vorige maand werden zijn blaas en enkele uitzaaiingen al verwijderd. Het ziekteproces vergt lichamelijk en mentaal erg veel van de zanger, schrijft zijn vrouw Joke op de website van Alberts.



"Vanwege complicaties is Koos de afgelopen dagen steeds verder achteruit gegaan. We hopen dat zijn vechtlust hem gaat redden en dat het herstel goed op gang komt."



De Jordanees werd bekend bij het grote publiek na zijn debuutsingel 'Ik verscheurde je foto' in 1984. Zijn hele leven bleef hij zingen. Dit jaar was Alberts nog gastartiest tijdens de concerten van de Toppers in de Johan Cruijff Arena.