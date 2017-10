Koorddanser vertoont kunsten boven Herengracht

'Alstublieft, om te poepen een dochter'

Dat vertalen ook een vak is, weten ze nu in de Albert Heijn aan het Koningsplein. Om de drukte in de wel erg kleine vestiging van de grootgrutter in goede banen te leiden, hangt er bij de kassa het vriendelijke verzoek om per kassa een rij te vormen. Ook in het Spaans. Althans, dat was de bedoeling. De tekst ''Por favor, por caga una filla" heeft echter weinig met netjes in de rij staan te maken, zo merkte een Spaanstalige Albert Heijnklant fijntjes op op de Facebookpagina van de supermarkt. Het was correct geweest als er "Por favor, por caja una fila" had gestaan.



Caga betekent echter poepen of zelfs schijten in het Spaans, terwijl filla in het Ibero-Romaans, een verre voorouder van het Spaans, dochter betekent. "Alstublieft, om te poepen een dochter," stond er dus op het bord, dat volgens een woordvoerder van Albert Heijn inmiddels is weggehaald, om vervangen te worden voor een correct exemplaar. Te laat: Albert Heijn is al de risee van de Spaans-Nederlandse gemeenschap.