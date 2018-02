Kooplui Waterlooplein moeten standplaatsen inleveren

Over de herinrichting van het Waterlooplein wordt al lang gepraat en misschien nog wel langer ­geruzied. Al in 2009 werd een project gestart om het gebied opnieuw in te richten.



Dat het bezoek aan de markt terugloopt, is volgens de marktondernemers dan ook de schuld van de gemeente, die het plein sinds die eerste gesprekken zou hebben laten verloederen.



Over het ontwerp voor het nieuwe Waterlooplein is Marktvereniging Waterloo Anno 1885 dan ook niet te spreken. De marktfunctie is volgens de vereniging zwaar ondergeschikt gemaakt aan de pleinfunctie.



De bezettingscijfers waarmee stadsdeel Centrum rekent, zouden niet kloppen. De windoverlast zou worden overschat en het beeld dat de artist's impressions laten zien, waarbij elke kraam permanent in de zon staat, zouden misleidend zijn.



Daarnaast hadden de marktlieden graag meegepraat over de invulling van de plint van het stadhuis. Daarvoor heeft de gemeente nu een partij geselecteerd waarmee de gesprekken zich 'in een afrondende fase' bevinden.