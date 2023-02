Koopcontracten nieuwbouwproject Diemen ontbonden: te weinig woningen verkocht

Een deel van de woningen van nieuwbouwproject Park Valley in Diemen (niet op deze foto) is onverkocht gebleven. Beeld ANP

Van de 75 woningen die in de verkoop zijn gegaan, is slechts 13 procent verkocht. Dat is te weinig en de appartementen, die in de tweede fase van het project zouden worden opgeleverd, komen er daardoor voorlopig niet. Opvallend, want dergelijke woningen gingen de afgelopen jaren als warme broodjes over de toonbank en de woningnood is allerminst afgenomen.

Volgens projectontwikkelaar BPD zijn potentiële kopers ‘terughoudend’ geworden vanwege de plotseling sterk gestegen rente en het lage consumentenvertrouwen. Er is daardoor minder interesse in de appartementen, waarvan de goedkoopste variant uit fase één verkocht werd voor 420.000 euro en de duurste te koop stonden voor 673.500 euro. De (on)verkochte appartementen uit fase 2 moesten tussen de 395.000 en 769.500 euro kosten.

BPD zegt de bouw van fase 3 van het project, waarin circa 220 huurappartementen in de sociale en middeldure sector zijn voorzien, wel versneld te kunnen starten door het voorlopig uitstellen van fase twee.

De koopappartementen worden naar verwachting later verder ontwikkeld en gaan dan weer in de verkoop. Kopers waarvan het contract nu ontbonden is, kunnen waarschijnlijk nog een appartement van fase één kopen, waarin deze zomer bijna 700 woningen worden opgeleverd. Die zijn wel zo goed als allemaal verkocht.

Zandkasteel

Het is al het tweede grote nieuwbouwproject in Amsterdam dat wordt stopgezet. Afgelopen december werd de verkoop van 160 woningen in het Zandkasteel afgeblazen, het voormalige hoofdkantoor van ING bij de Amsterdamse Poort in Zuidoost: ook hiervoor waren te weinig kopers.De projectontwikkelaar besloot toen de appartementen te gaan verhuren.

Behalve de gestegen rente en de veranderende markt speelde volgens de eigenaren ook de zelfbewoningsplicht van vier jaar een rol: jonge kopers zouden zich te veel beknot voelen – al bleek later dat de zelfbewoningsplicht bij dit project helemaal niet van toepassing was.

De tanende interesse in nieuwbouw wordt niet alleen in Amsterdam gesignaleerd. Uit een meting van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars (NVM) bleek in januari al dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in heel Nederland op een dieptepunt zit. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden 46 procent minder nieuwbouwhuizen en -appartementen verkocht dan een jaar eerder.

Nieuwbouw is duur geworden omdat de grond- en bouwkosten het afgelopen jaar flink gestegen zijn, zo schrijft Business Insider. Daardoor hebben projectontwikkelaars geen ruimte om in prijs te zakken. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is 498.000 euro, tegenover een gemiddelde van 407.000 voor een bestaande woning. Daarnaast is de hoge hypotheekrente voor veel kopers een probleem, aangezien die het moeilijker maakt om een huis te financieren.

BPD heeft inmiddels overleg met de gemeente Diemen gehad en de projectontwikkelaar zegt dat ze zich samen in gaan spannen ‘om de realisatie van Park Valley ook in de veranderde marktomstandigheden mogelijk te maken’. “Het is ons gezamenlijke belang om nu de betaalbare woningen in fase 3 snel te realiseren.”

