Koop je dit Amsterdamse huis, dan koop je de gracht er (deels) bij

Het is een idyllisch beeld, dit vrijstaande huis naast de Zandhoeksbrug op de Realengracht. Met oude pakhuizen aan de ene kant en een fraai uitzicht op het Westerdok aan de andere kant mag je je als bewoner zeer rijk rekenen.

Maar nog eens extra bijzonder is de ‘tuin’ die bij Realengracht 1 hoort. Bij dit huis hoort namelijk ook een deel van het wateroppervlak om het huis – maar liefst 293 vierkante meter – dat in erfpacht is uitgegeven. Dat is heel uniek, zegt makelaar Stefan Broeke van Hallie & Van Klooster Makelaardij. “Het komt zelden voor dat water in erfpacht wordt uitgegeven, normaal gesproken gebeurt dat gewoon met grond.”

Als erfpachter moeten de nieuwe eigenaren van Realengracht 1 een jaarlijkse vergoeding van 980,30 euro betalen aan de gemeente Amsterdam. Ook moeten ze zich aan bepaalde bestemmingsregels houden. “Ze mogen er bijvoorbeeld niet een woonboot bouwen of iets dergelijks. Maar verder zijn ze best vrij in hoe ze dat stuk gracht inzetten.” Overigens is het dus wel een ‘tuin’ waar andere mensen gebruik van mogen maken, er staat geen hek omheen.

De woning van in totaal 116 vierkante meter is bijzonder opgebouwd, met het oorspronkelijke pand op straatniveau en een aantal aanbouwen op waterniveau. Vanaf de woonkamer van het huis heb je directe toegang tot de gracht en er is, hoe kan het ook anders, een aanlegsteiger met ruimte voor meerdere boten.

Het Realeneiland is een van de drie Westelijke Eilanden die samen ‘de Gouden Reael’ vormen, met elkaar verbonden via houten ophaalbruggen. Dat alles op loopafstand van de Jordaan, de Haarlemmerdijk en het Westerpark. ‘Een dorp binnen het centrum van de stad,’ zo omschrijft Funda de plek.

Ook mooi meegenomen: dit deel van de stad is autoluw, maar Realengracht 1 beschikt wel over een inpandige, verwarmde privégarage. Hoeft de wagen dus niet op straat te staan. De vraagprijs van de woning is 1,5 miljoen euro.

