Kookwinkel de Pittenkoning sluit na 75 jaar de deuren

Einde speciaalzaken

De afgelopen tijd sloten meer speciaalzaken in Amsterdam. In december kondigde muziekwinkel Dirk Witte in de Vijzelstraat aan de deuren te gaan sluiten, onder meer omdat klanten, vaak toeristen, niets of weinig kochten.



In november deed IJzerwarenwinkel Rademaker in de Rijnstraat hetzelfde. Eerder gingen onder meer muziekwinkel Broekmans & Van Poppel, Muller Music, Slijterij de Ruyter, iconische modezaak Van Ravenstein en IJzerhandel De Haan ten onder aan veranderende clientèle, 'veryupping' of de online markt.