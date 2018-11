Koninklijke onderscheiding voor preventiemanager Jellinek

Hij kreeg de onderscheiding donderdag uitgereikt van loco-burgemeester Sharon Dijksma in Pakhuis de Zwijger.



Jamin begon bij Jellinek als preventiemedewerker en later als manager. Tijdens zijn loopbaan probeerde hij het stigma op drugsgebruik te verminderen. Ook spoorde hij honderden jongeren aan om leeftijdsgenoten over alcohol- en drugsgebruik voor te lichten.



Jellinek begaf zich vaak op evenementen onder gebruikende jongeren. In 1996 richtte hij vanuit Jellinek het project Unity op. Met jongeren uit de dancescene gaf hij op festivals voorlichting over de risico's van drugs en alcohol.



Ook leidde hij met het project Cannabis Intelligence Amsterdam jongeren met een niet-westerse achtergrond op om hun leeftijdsgenoten met eenzelfde achtergrond voorlichting te geven over cannabis.



Buiten zijn werkzaamheden bij Jellinek stond hij ook aan het roer van Verslavingspreventie Nederland, dat later over is gegaan in Verslavingskunde Nederland.



Lees ook het interview met onder anderen Jamin over de toekomst van drugsgebruik