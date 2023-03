Koninklijke onderscheiding voor oud-directeur Nemo Science Museum

Michiel Buchel, oud-directeur Nemo Science Musuem. Beeld Martin Dijkstra

Bijna twintig jaar was de 67-jarige Buchel directeur bij Nemo, vorige maand nam hij afscheid. Op een bijzonder moment, want het Science Museum bestaat exact een eeuw.

Ter ere van zijn afscheid werd donderdagavond een bijeenkomst gehouden waar Buchel het lintje ontving van Crys Larson, burgemeester van gemeente Wijdemeren, de gemeente waar Buchel woont. “Michiel Buchel heeft zich onvermoeibaar en op talloze vlakken ingezet,” sprak de burgemeester. “Voor de wetenschap, de samenleving en de cultuur. En met name voor de verbinding daartussen.”

De oud-directeur werd met het lintje ook geprezen om zijn inzet bij vele nevenfuncties in de culturele sector in binnen- en buitenland. Zo was hij president voor het Europese netwerk van wetenschapsmusea Ecsite en zette hij zich in voor VSC, de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en sciencecentra. Daarnaast was hij actief in diverse besturen, zoals dat van Uitmarkt Amsterdam.

Nu Buchel met pensioen is gegaan, volgt Géke Roelink hem op als directeur van het Nemo Science Museum.

