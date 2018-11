Koninklijke onderscheiding voor oprichter 113 Zelfmoordpreventie

Mokkenstorm kreeg de onderscheiding van loco-burgemeester Marjolein Moorman tijdens het 10-jarig jubileum van de stichting.



Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen voor hulp naar de stichting bellen. Ook geeft het platform online therapie, trainingen en een zelfhulpmodule.



De stichting is uitgegroeid tot hét centrum voor zelfmoordpreventie in Nederland. De psychiater schuwde niet in gesprek te gaan met politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars. Zo ging hij met ProRail in gesprek om oplossingen te bedenken om het aantal zelfmoordpogingen op het spoor terug te dringen.



Ook internationaal probeerde de oprichter meer bewustzijn voor zelfmoord te creëren. Hij richtte het Suicide Prevention Action Network op, waarbij zeventien gezondheids- en ziekenhuissystemen zich aansloten om gegevens uit te wisselen en te analyseren over zelfmoord.



Mokkenstorm heeft alvleeskanker en heeft niet lang meer te leven. In een interview met de Volkskrant vertelt hij onder andere over zijn stichting en filosofeert hij in zijn laatste maanden over de zin van het leven.



