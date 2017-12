Koninklijke onderscheiding voor Driemond-raadslid Tom Witkamp

Hij ontving de onderscheiding zaterdag uit handen van locoburgemeester Arjan Vliegenthart.



Witkamp was 25 jaar actief in de dorpsraad van Driemond, waarvan twaalf jaar als voorzitter. In die positie wist hij veel voor het dorp gedaan te krijgen door onder andere constant contact te onderhouden met stadsdeel Zuidoost.



Zo heeft hij zich jaren ingezet om Sport- en Accommodatiecentrum MatchZO te laten bouwen. Ook wist hij met Plan Droomzone en De Kern meer dan vijftig koop- en huurwoningen te realiseren.



In 2014 stopte hij met de dorpsraad, maar sindsdien is hij zich blijven inzetten voor diverse stichtingen en verenigingen, zoals bijvoorbeeld Vrienden van het Diemerbos en Stichting Vrienden van de Gaaspermolen. Volgens de gemeente Amsterdam is zijn uitzonderlijke maatschappelijke betrokkenheid in Driemond en de omgeving reden om hem te onderscheiden.



De onderscheiding wordt verleend aan mensen die zich voor een lange tijd persoonlijk hebben ingezet voor de maatschappij.