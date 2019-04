Koninklijke familie als Queen op De Blaffende Vis

De Blaffende Vis springt hiermee in op de hype rond Queen na het verschijnen van de film Bohemian Rhapsody. Dit muzikale drama over het leven en werk van zanger Freddie Mercury was vorig jaar het grootste succes in de bioscopen. De film won bovendien vier Oscars.



Op de gevel vam het café in de Jordaan is koning Willem-Alexander afgebeeld als Mercury, met de kenmerkende snor en de outfit die de zanger droeg tijdens tijdens een concert in het Engelse Wembley-stadion in 1986. Zijn moeder Beatrix en vrouw Maxima begeleiden hem op drums en basgitaar.



Van der Laan

De Blaffende Vis maakt sinds 1997 een gevelversiering ter ere van Koninginnedag en Koningsdag, inmiddels een traditie in de Jordaan en omstreken. De officiële onthulling rond middernacht trekt elk jaar honderden mensen.



Meestal gaat het om een gebbetje of een gevatte woordgrap, maar vorig jaar werd een uitzondering gemaakt na de dood van burgemeester Eberhard van der Laan. Toen was het iconische beeld van hem gearmd met de koning te zien.



