Koningspaar bij herdenking op de Dam

De Nationale Herdenking begint met een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten houdt daar de 4 mei-voordracht onder de titel Als de taal tot stilstand komt. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur, klinkt het volkslied en draagt Maureen de Witte uit Emmeloord haar gedicht Eén keer vaker voor.



De koning en koningin leggen daarna de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Na de kranslegging houdt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een toespraak en leggen schoolkinderen bloemen. De herdenking in Amsterdam eindigt met een defilé.



Militaire Dodenherdenking

Gelijktijdig met de Nationale Dodenherdenking vindt ook de Militaire Dodenherdenking plaats in Rhenen. Daar zijn prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en hun zoon prins Pieter-Christiaan aanwezig. Op het Militair Ereveld Grebbeberg zullen zij de beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdenken die sinds 1940 hun leven hebben gegeven voor Nederland.



Schiphol

Ook Schiphol staat zaterdagavond stil bij alle Nederlandse oorlogsdoden sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Nationale Dodenherdenking verbiedt Luchtverkeersleiding Nederland piloten tussen 19.50 en 20.03 uur de motoren van hun vliegtuig te starten.



Ook mogen vliegtuigen tussen 20.00 en 20.03 uur niet meer landen of taxiën. Vliegtuigen die voor 20.00 uur nog niet geland zijn, stellen hun landing uit tot na 20.03 uur. Door heel Nederland staan de meeste vervoersbedrijven stil bij de Nationale Dodenherdenking. Treinen, bussen en trams rijden dan niet.



De aanloop naar de dodenherdenking verliep dit jaar zonder tumult. Vorig jaar was er veel ophef over het plan van een actiegroep om de plechtigheid met een lawaaidemonstratie te verstoren. De rechter verbood dat.



