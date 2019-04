Koningsdag van start in nat Amsterdam

Koning viert verjaardag in Amersfoort

De koninklijke familie viert deze Koningsdag in Amersfoort. Koning Willem-Alexander en zijn familie beginnen er om 11.00 uur aan hun wandeling. Ze ontmoeten verhalenvertellers uit de regio en kunnen luisteren naar muziek die is geïnspireerd op het werk van de in Amersfoort geboren kunstenaar Piet Mondriaan. Verder is er aandacht voor thema's als theater, sport en vrijwilligerswerk.



Om de bezoekersstroom aan te kunnen, rijden meer - en langere - treinen naar Amersfoort en andere steden waar het druk wordt. De stadsbussen zijn in Amersfoort gratis.



Koningsdag is verder een dag vol festivals. In de categorie dance spant Kingsland de kroon: onder die titel worden grote feesten gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Groningen en Oldenzaal. Vorig jaar kwamen daar in totaal zo'n 150.000 mensen feestvieren.



Amsterdam is het epicentrum van het volksfeest, zeker qua bezoekersaantal. In de hoofdstad wemelt het van de festivals, feestjes en markten. Om de drukte in goede banen te leiden, zijn de stations RAI en Sciencepark gesloten. Trams en bussen worden omgeleid en een groot deel van het centrum is afgesloten voor verkeer.