Koningsdag: wat is er te doen in de stad?

Beeld Yoko Heiligers

West

Na enige twijfel in verband met de ­verwachte drukte heeft Café Restaurant Amsterdam er toch voor gekozen open te blijven op Koningsdag. Het ­personeel, dat voor de gelegenheid hesjes draagt, moet ervoor zorgen dat mensen genoeg afstand van elkaar houden. Op die manier is het mogelijk om coronaproof oesters, bloody mary’s, garnalenkroketjes of hamburgers af te halen. Bij Radio Radio in het Westerpark draaien verschillende dj’s via een livestream en worden er speciale truffelpizza’s en oranje wijn verkocht.

Meer trek en zin om de stad te doorkruisen? Boek dan de Go West-tour (€36 p.p.) via Tasty Walk. Hierbij wandel je langs zes restaurants in en rond Amsterdam-West – Boca’s, Boótoe, Café Restaurant Amsterdam, Bar Baarsch, Café Moer en De Italiaan – en proef je verschillende gerechtjes. Bij elke locatie is het mogelijk om drankjes te bestellen. De route is 8 kilometer.

Beeld Yoko Heiligers

Oost

Oud-Hollandse spelletjes horen bij Koningsdag zoals Ajax bij Amsterdam. In grote groepen bij elkaar komen om te spijkerpoepen of sjoelen, kan dit jaar helaas niet, maar Panama Amsterdam heeft daar wat op bedacht. De club organiseert op Koningsnacht een online discobingo (€12,50 p.p.), waarbij je oud-Hollandse spelletjes speelt – denk aan: spijkerbroek hangen of snoephappen vanuit je woonkamer. Dit wordt via Microsoft Teams gedaan, zodat iedereen elkaar ziet en met elkaar kan communiceren. Je kunt leuke oranje prijzen winnen, zoals een Aperol spritz-strandstoel, 5 kilo wortelen, 11 liter hollandaisesaus en een voetbalshirt uit 1988.

Zin om buitenshuis de benen te strekken én lekkernijen te proeven? Geef je op voor de ­culinaire wandeling East Side Hi-King. Loop langs zes horecagelegenheden – Foer, Coulisse, Entrepot, Gebr. Hartering, Bakkerij As en Scheepskameel – en je wordt getrakteerd op een (vegetarisch) gerecht. Wie wil feesten, heeft een goeie aan de Lovestream Kingsday Special van dj Welly Well. Voor de gelegenheid heeft hij een draaitafel geïnstalleerd op zijn terras en organiseert hij een coronaproof silent disco voor alle ‘buren’ die in een straal van 500 meter om hem heen wonen. Via zijn website kun je een koptelefoon huren én een eet- en drankpakket bestellen.

Beeld Yoko Heiligers

Zuid

Normaal gesproken is de vrijmarkt in het Vondelpark een niet te missen hoogtepunt op Koningsdag. Daarom organiseert de gemeente, net als vorig jaar, in samenwerking met verschillende partners een online versie. Via vondelpark.live kunnen kinderen van 3 tot 16 jaar vanuit huis hun ­kunsten vertonen. Enkele jonge Amsterdammers hebben zich alvast geregistreerd en het aanbod aan zang- dans- en goocheltalent is veelbelovend. Zo zal Friso (8), die spaart voor een groot legoschip, op Koningsdag gitaar spelen. Tara (4) zingt Bloed, zweet en tranen van André Hazes en wil met het verdiende geld unicorn- en glitterstickers kopen. Ook Philip (6) zingt een moppie en spaart voor een rolletje drop.

Voor veel oudere Amsterdammers is de kroeg onlosmakelijk verbonden met Koningsdag – voor hen is het extra zuur dat de terrassen pas op 28 april weer opengaan. Café Hermes pakt het dit jaar pragmatisch aan en heeft besloten Koningsdag daarom een dag uit te stellen. Woensdag is iedereen welkom bij het uitbundig oranje versierde café, voor een enigszins verlaat Koningsdagbiertje.

Beeld Yoko Heiligers

Centrum

Café de Blaffende Vis onthult dit jaar weer op Koningsnacht om klokslag 00.00 uur zijn nieuwe gevel via een filmpje. Wat er precies getoond wordt blijft nog een verrassing. De onthulling is te volgen via hun ­Instagramaccount, Facebookpagina en website.

Op Koningsdag zelf kun je verschillende culinaire wandelingen maken in de binnenstad. Koop een ticket voor de Food & Wine Tour bij wijnwinkel Troppo Giovane (€40 p.p.) en haal gerechtjes op bij restaurants als Bambino, Binnenvisser, Domenica en Parlotte. De wandeling wordt afgesloten met een drankje bij Troppo Giovane.

Ook Tassie Amsterdam organiseert twee Koningsdagwandelroutes van twee tot tweeënhalf uur. Een ervan begint op de Oudezijds Achterburgwal, de andere in de Jordaan. Onderweg voer je opdrachten uit die met Koningsdag te maken hebben, zoals koekhappen, iets verkopen of vragen beantwoorden zoals: ‘Als je nu Willem-Allexander tegenkomt, hoe moet je hem dan aanspreken?’ De tas bevat naast opdrachten ook oranje drankjes en snacks.

Beeld Yoko Heiligers

Noord

Amsterdam-Noord telt twee actieve Oranjeverenigingen die zich ook dit jaar inzetten voor een Oranjegezinde Koningsdag. In Zunderdorp begint het programma om 10.00 uur met het Wilhelmus en tompoucen op het Dorpsplein, om 11.00 uur is de kinderspelletjesroute geopend en vanaf 14.00 uur rijdt de muziekwagen van Radio Oranje door de buurt. Voor een euro kun je een liedje aanvragen, dat vanuit de auto en via een livestream wordt gedraaid. ’s Avonds, om 20.00 uur, worden alle Zunderdorpers uitgenodigd mee te doen aan The Masked Singer. Deelnemers kunnen een filmpje, waarin ze onherkenbaar een act uitvoeren, insturen via oranjeverenigingzunderdorp@gmail.com. Deze video’s worden uitgezonden via een livestream. In de bijbehorende chat mag het publiek raden wie schuilgaat achter het masker.

Ook in Ransdorp viert de lokale Oranjevereniging feest. ­Kinderen worden uitgedaagd zo vaak mogelijk een bal hoog te houden, zo lang mogelijk te hoelahoepen en de grootste zeepbel te blazen. Meedoen? Mail een filmpje van je poging onder vermelding van je naam naar oranjeverenigingransdorp@gmail.com. Een jury bepaalt vervolgens wat de beste en meest creatieve inzendingen zijn. Ook leuk: ga op zoek naar de vijftien oranje ballonnen die zijn verstopt in de buurt. Vind je ze allemaal, dan maak je kans op een leuke prijs.

Landelijk

Een (klein) voordeel van een online Koningsdag is dat je je niet hoeft te beperkten tot één stad. Net als vorig jaar wordt heel Nederland opgeroepen om vanuit de eigen voordeur, tuin of balkon het Wilhelmus te zingen. Om 10.00 uur zullen kerken in het hele land de klokken luiden: het teken om met z’n allen het volkslied in te zitten. Natuurlijk mag dat ook instrumentaal – de bladmuziek voor verschillende instrumenten is gratis te downloaden via www.concertgebouworkest.nl.

Voor kinderen vormt het Wilhelmus tevens het startschot van #oranjebuiten. In samenwerking met allerlei organisaties roept de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen alle kinderen op deel te nemen aan het landelijke buitenspeeluurtje. Vier de verjaardag van de koning met tikkertje, zaklopen, verstoppertje, koekhappen en stand in de mand. Op speelbeweging.nl deelt Jantje Beton speeltips voor een actieve Koningsdag.

Om 16.30 uur is het tijd voor de Nationale Toost. Hef in eigen huis, maar tegelijkertijd met honderden anderen, een glaasje oranjebitter. Voor 2,50 euro schenk je ook een ‘borreltje’ aan initiatiefnemer het Oranjefonds. Dit geld wordt gebruikt om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

De afsluiting van Koningsdag vindt plaats bij de koning thuis. In Den Haag begint om 19.00 uur het voorprogramma van het concert van de Streamers. Deze gelegenheidsband, bestaande uit Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Acda & De Munnik, Nick & Simon en vele anderen, treedt op in Paleis Noordeinde. Het concert is gratis te volgen via de livestream.