Koningsdag van start in Amsterdam

Koningsdag fris en wisselvallig

Koningsdag belooft een wisselvallige en frisse dag te worden. Op de meeste plaatsen komt de maximumtemperatuur uit op 13-14 graden. Warme kleding en een regenponcho voor tijdens de festiviteiten vandaag zijn geen overbodige luxe.



In het hele land is kans op buien en er staat op veel plaatsen een stevige wind, wat het voor het gevoel nog frisser maakt.



Een gebied met buien is net weggetrokken wanneer het koningspaar aan de tocht door Amersfoort begint. Daardoor verloopt het eerste deel van de festiviteiten waarschijnlijk droog.



De zon breekt even door, maar al gauw ontstaan stapelwolken. Richting het eind van de tocht neemt de kans op buien toe. Tijdens de tocht door Amersfoort is het een graad of 12, maar de matige zuidwestenwind zorgt ervoor dat het enkele graden kouder aanvoelt.



Vanochtend vroeg is het overwegend bewolkt en trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de tweede helft van de ochtend wordt het vanuit het westen geleidelijk tijdelijk droog en breekt de zon door.



Vanmiddag zijn er flinke stapelwolken met tussendoor zonnige momenten. Vanuit het westen trekken buien over het land. De felste buien zijn voor het zuiden en zuidoosten en daarbij is kans op een klap onweer.



In de tweede helft van de middag wordt het van het westen uit op een enkele bui na droog. In het uiterste oosten duurt het tot het eind van de middag voordat de buiigheid afneemt.