Koningsdag in Amsterdam druk maar gemoedelijk: 5 euro voor wc op de Prinsengracht, 50 cent op NDSM

Wat begon met een ijskoude Koningsnacht werd uiteindelijk een zonovergoten feestdag. Amsterdam liet zich de ontluikende lente welgevallen. Bewoners en bezoekers kregen er gedurende Koningsdag zo veel zin in dat de gemeente Amsterdam zich genoodzaakt zag de drukte te verminderen. Eerst in de Jordaan, later in de hele binnenstad.

‘Vier Koningsdag ergens anders,’ zo luidde het Twitterbericht van de gemeente. Een schatting van het aantal mensen dat in de stad was, gaf de gemeente niet. “Dat doen we al jaren niet meer,” aldus een woordvoerder.

Buiten de binnenstad biedt Amsterdam mogelijkheden te over: Oost, bijvoorbeeld. Maar ook de NDSM-werf in Noord. Yvette Juch (52) uit Krommenie had het daar uitstekend naar de zin. “Het is hier zo ongelooflijk relaxed, en niet zo commercieel. Hier kun je nog voor 50 cent naar de wc. Ik vind het een pareltje, echt waar.”

Vergelijk dat eens met de toiletprijzen op bijvoorbeeld de Prinsengracht. Op het drukste moment van de dag kostte een wc-bezoek in het huis van Leila Polman (23) en Sebastian Martens (22) vijf euro, al zat daar ook een drankje bij inbegrepen.

Zelfs met tape niet veilig van plek

Ook op andere plekken in de stad stonden gezelligheid en commercie soms op gespannen voet. Ondanks een wekenlang keurig afgeplakte stoep, werd Moniek Wassenaar (42) op Koningsnacht plots ‘verdreven’ door de uitbaters van een poffertjeskraam uit het oosten van het land. De tape werd van de stoeptegels losgerukt en dat was het dan.

“Je kunt de politie of handhaving erbij halen, maar die doen toch niets,” sprak de vrouw (‘liever geen naam’) van de poffertjeskraam. “Het gedoe met tape en plekken opeisen speelt elk jaar, maar gemarkeerde plekken tellen niet. Het gaat erom hoe lang vóór Koningsdag je op een plek bent. Daarom zijn we op deze plek blijven slapen. Het was heel, heel koud.”

Wassenaar kreeg hulp van een andere verkoper op de Apollolaan, die een deel van ‘zijn’ ruimte afstond. Zo kon ze haar oude kleding alsnog verkopen, en konden haar drie dochters zelfgebakken cupcakes aan de man brengen. Ook bij de poffertjeskraam verliepen de zaken voorspoedig. Eind goed, al goed.

Zakkenrollers

Wat betreft serieuze incidenten bleef het gedurende de dag rustig. Rondom Centraal Station werden vier zakkenrollers op heterdaad betrapt. “Op het moment dat je duizenden mensen bij elkaar hebt, gebeuren er altijd wel dingen,” aldus een woordvoerder van politie. “Soms melden mensen die ook pas later.”

Ook de medische hulpdiensten konden het werk tijdens de dag aan. Geen groot feest is zonder ongelukken, aldus Ester Forcolin-Hulst (51) van het Rode Kruis, maar het was tot nu toe te doen. De vrijwilligersorganisatie had 75 medewerkers voor EHBO-zorg op acht locaties in de binnenstad geplaatst.

Zodra de medische problemen serieuzer werden, schakelde het Rode Kruis door naar de medisch specialist van de ambulance. Als die het niet ter plekke aankon, werd een gestrande feestganger naar het ziekenhuis vervoerd. Op de Spoedeisende Hulpposten van de Amsterdamse ziekenhuizen was extra personeel aan het werk.

“De acute zorg is bij ons goed verlopen,” aldus een woordvoerder van Amsterdam UMC. “Er zijn op Koningsdag natuurlijk altijd meer mensen die acute medische zorg nodig hebben dan op een gewone donderdag, maar we konden die extra patiënten aan.”

