Koningsdag bijna zonder incidenten verlopen, op steekpartij Leidseplein na

De politie kijkt terug op een ‘beheersbare, drukke’ Koningsdag. Beeld Dingena Mol

Na een relatief kalme dag ontstond er ’s avonds op het Leidseplein toch een incident. Rond 22.30 uur liep hier een ruzie uit de hand, die uitmondde op een steekpartij. Hierbij raakte één persoon gewond, die ter plaatse is behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Twee verdachten werden aangehouden.

Verder kijkt de politie terug op een ‘beheersbare, drukke’ Koningsdag zonder grote incidenten, laat een woordvoerder weten. Wel werden in het centrum enkele zakenrollers opgepakt.

Brand

Rond 13:00 uur brak op de Ceintuurbaan, vlak bij het Sarphatipark, een brand uit in een woning. Daarbij raakten geen mensen gewond, maar de woning werd wel onbewoonbaar verklaard. De politie heeft de straat ontruimd en feestvierders in het Sarphatipark hadden last van de rook.

Wegens de grote drukte in de binnenstad riep de gemeente om 16:00 uur op niet meer naar de Jordaan te komen. Een uur later gold die waarschuwing voor het hele Centrum.

Festivals

In Zuid stroomde het gedurende de dag vol met bezoekers van de festivals Oranjebloesem en Kingsday, die allemaal via Station Zuid moesten reizen. Ook concertgangers op weg naar de show van Metallica in de Johan Cruijff Arena kwamen hier langs. Er bestonden vooraf daarom zorgen over de drukte op het station.

Treinen

De NS laat echter weten dat, hoewel het erg druk was, iedereen veilig naar de evenementen kon worden gebracht. Alle treinen konden op tijd vertrekken. Wel werd het station tweemaal kort afgesloten waardoor reizigers even buiten het station moesten wachten, om onveilige situaties op de perrons te voorkomen.

Rond 22:00 uur hielden veel feestgangers het voor gezien en ging een groot deel van hen naar Centraal Station. Ook hier bleef de drukte beheersbaar, aldus de NS.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: