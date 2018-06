Koningin Máxima zegt publieke optredens af vanwege dood zus

Inés Zorreguieta (32), de jongste zus van koningin Máxima, is woensdagavond in Buenos Aires overleden. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst, die zegt dat het vermoedelijk gaat om zelfdoding.



Argentijnse media hebben de laatste jaren herhaaldelijk gemeld dat Inés geestelijke gezondheidsproblemen had en aan anorexia leed, waarvoor ze werd behandeld. Haar leven leek echter in rustiger vaarwater gekomen toen ze door president Mauricio Macri een baan kreeg bij het secretariaat dat de sociale programma's coördineert.



Daarover ontstond wel enige ophef omdat Inés niet de benodigde kwalificaties zou hebben. Media beweerden dat ze de aanstelling te danken had aan zus Máxima, hetgeen zowel in Buenos Aires als Den Haag officieel werd ontkend.



Inés Zorreguieta was bruidsmeisje bij het huwelijk van Máxima met Willem-Alexander en peettante van hun jongste dochter prinses Ariane, die Inés als haar vierde doopnaam heeft.