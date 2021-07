Koningin Máxima opent de eerste metalen 3D-geprinte brug ter wereld op de Oudezijds

Koningin Máxima heeft op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam een 3D-geprinte brug geopend. Beeld Brunopress

Op de Wallen werd al lange tijd uitgekeken naar de brug, die de bewoners een flinke omweg bespaart. De 6000 kilo zware brug lag al bijna drie jaar klaar, nadat hij door reusachtige robotarmen was geprint in de werkplaats van het Amsterdamse bedrijf MX3D op de NDSM-werf. Het plaatsen van de stalen brug liet op zich wachten omdat de kademuur daar al die tijd niet op berekend was. Een noodbrug, die jaren op de plek van de nieuwe brug lag, ter hoogte van de Stoofsteeg, werd eind vorig jaar al weggehaald.

De in de oude binnenstad nogal in het oog vallende metalen brug, een ontwerp van designer Joris Laarman, blijft hooguit enkele jaren op deze plek. Dan is de renovatie van de oorspronkelijke brug klaar.

In de brug zijn sensoren verwerkt die kunnen peilen hoe voetgangers zich gedragen. Dat kan bijvoorbeeld een beeld geven van hoe druk het is en wat de sfeer is onder de drommen toeristen wat relevant kan zijn voor ‘crowd control’, maar ook hoe snel de brug slijt. “Zo laten we zien dat de binnenstad niet alleen iets is van het verleden,” zei stadsdeelbestuurder Micha Mos.

Via de sensoren krijgt MX3D intussen weer informatie die kan worden gebruikt voor volgende constructies. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat de brug met minder materiaal en een lichtere constructie óók op zijn taak berekend was geweest, legt MX3D-directeur Gijs van der Velden uit.

Robotarm met schaar

Nadat de koningin op een knop had gedrukt, knipte een robotarm met een schaar een lintje door. Voor de zekerheid lag nog een schaar onder handbereik. De brug was eerder deze maand al geplaatst en werd donderdagochtend officieel geopend.

Bij MX3D werken 25 mensen. Het bedrijf levert de technologie die is gebruikt bij het maken van de brug aan industrie, zoals de scheepsbouw en de auto-industrie. Die neemt bij MX3D de robotarmen met metaalprinter af, compleet met software en sensoren. Intussen leveren de tien metaalprinters van het bedrijf ook weer nieuwe constructies af, zoals een dertig meter lange leuning voor een brug naar Oostenburg.

MX3D claimt dat grote metalen objecten kunnen worden geprint met een besparing op het materiaal die oploopt tot 80 procent. Eerder dit jaar investeerden een fonds van de Stichting Doen en een duurzaamheidsfonds van de provincie Noord-Holland 2,25 miljoen euro in het bedrijf.