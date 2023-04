Koning over voorliefde voor Ajax: Cruijff beloofde te zwaaien als hij zou scoren – en dat deed hij

Willem-Alexander in 1982, met zakenman Hans Teengs Gerritsen (midden) en Johan Cruijff in de kleedkamer van Ajax. Beeld ANP

Voetbaltrainer Ron Jans verklapte in 2015 al na een gesprek met de koning dat de vorst voor Ajax was, maar Willem-Alexander zelf hoorden we er nog niet over. In de vierde aflevering van zijn podcast Door de ogen van de koning nemen de koning en Edwin Evers het jaar 2016 door, waarin Johan Cruijff overleed. De koning vertelt dat hij door ‘een oude vriend van mijn grootvader’ ooit werd meegenomen naar Ajax en dat hij daar in de rust dus Cruijff ontmoette.

Die vriend moet verzetsstrijder en zakenman Hans Teengs Gerritsen geweest zijn, die de prins in 1982 meenam naar een thuiswedstrijd van Ajax in het toenmalige stadion De Meer in Amsterdam.

'Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Cruijff’

Evers is verbaasd over de openheid van de koning, hij heeft als populaire radio-dj juist geleerd geen voorkeur uit te spreken over voetbal. De koning: “Ik moet op alle vlakken neutraal zijn, behalve bij voetbal.” En: “Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Cruijff.”

Hij noemt grote voetballers ‘de beste ambassadeurs van hun land’ en memoreert dat hij in 2005 een beker aan Lionel Messi mocht overhandigen, na de zege van Argentinië in de finale van het jeugd-WK in Nederland. “Later was ik in Kenia, aan de kust, toen een klein jochie tegen mij zei: ‘Ik ken jou’. ‘Waarvan dan?’ vroeg ik. ‘Jij hebt een beker aan Messi uitgereikt’.”

Eind 2022 nam Messi opnieuw een beker in ontvangst, nu na de zege van Argentinië op het ‘echte’ WK voetbal, waarop het moederland van koningin Máxima onder meer Nederland uitschakelde. Toch heeft de koning toen ook gejuicht. “We hebben daar voor ons huwelijk al afspraken over gemaakt: mijn vrouw is nu de koningin van Nederland, dus ze is voor Nederland. Maar daar heb ik tegenover gesteld dat als Argentinië niet tegen Nederland speelt, ik ook voor Argentinië juich.”