Koning opent opvang voor dakloze gezinnen in Noord

In het gebouw is plek voor 45 gezinnen, die door omstandigheden niet ergens anders kunnen wonen. Nu worden dit soort families vaak in hotels ondergebracht. In de Noordkaap beschikken zij over een eigen appartement, en worden begeleid in de zoektocht naar een normale woning.



De woonvoorziening zit in een voormalig kantoor dat volledig is vernieuwd. Ook zitten er onder meer een huiskamer voor de buurt en een tweedehands kledingwinkel in. Op de bovenste verdiepingen zijn kantoren.



Buurtfestival

Willem-Alexander opent het nieuwe gebouw vrijdagmiddag samen met de bewoners en krijgt aansluitend een rondleiding door het gebouw. Tijdens de rondgang gaat de koning in gesprek met bewoners en betrokkenen. Aansluitend op de officiële opening vindt een buurtfestival plaats.



Er zijn meerdere plekken in de stad waar dakloze gezinnen tijdelijk worden ondergebracht, zoals de voormalige Walborgkliniek in Buitenveldert.