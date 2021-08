Koning onthult Nationaal Holocaust Namenmonument aan Weesperstraat

Het Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat, met daarop alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers. Beeld Dirk P.H. Spits

Nederland had tot nu toe geen monument met daarop de namen van de 102.000 Nederlandse Joden, Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en vermoord in concentratiekampen. Het Nationaal Holocaust Namenmonument is ontworpen door de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind en bevat alle namen van de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust.

Het kunstwerk bestaat uit muren in de vorm van vier Hebreeuwse letters, die samen het woord weergeven dat ‘in herinnering’ betekent. Het monument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité.

Muziek en gebed

Onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte en Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, houden een toespraak bij de onthulling, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Voorafgaand aan de onthulling is er een programma met muziek en gebed in de naastgelegen Hoftuin. Daar zullen een aantal overlevenden van de oorlog bij aanwezig. Vanwege de coronamaatregelen is het programma besloten. Wel zendt de NOS de bijeenkomst rechtstreeks uit op NPO 1.