Koning ‘leeft mee’ met moeder ontvoerde Insiya

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens hun vijfdaagse staatsbezoek aan India. Beeld ANP

“Wij leven met de moeder mee,” zei de koning vrijdag. De zaak van Insiya heeft ‘constant de aandacht’, aldus de koning. Hij zei te hopen dat het rechterlijk vonnis dat moet zorgen dat de moeder weer contact krijgt met haar dochter snel wordt uitgevoerd. Koningin Máxima sloot zich, zichtbaar geëmotioneerd, bij de woorden van haar man aan.

Insiya werd drie jaar geleden met geweld gekidnapt in Amsterdam en naar haar vader in India gebracht. Haar ouders waren in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De man negeert sindsdien rechterlijke uitspraken die bepalen dat het inmiddels 5-jarige meisje terug moet naar haar moeder in Nederland. India weigert de in Nederland inmiddels veroordeelde vader uit te leveren.

Koning: de baard blijft ‘tot hij eraf is’

Aan het eind van het persgesprek in Kochi kwam de baard van de koning ter sprake, maar daar wilde hij niet veel woorden aan wijden.

“Het staat hem goed,” antwoordde koningin Máxima op de vraag wat ze vond van de baard. Logisch, aldus de lachende koning. Zonder haar instemming had hij de veelbesproken baard niet laten staan. Een uiterste houdbaarheidsdatum was er niet. “Hij blijft tot hij eraf is.”

De ontmoeting met de media was de afsluiting van het vijfdaagse staatsbezoek. Eerder op de dag had het koningspaar een vaartocht gemaakt door de ‘backwaters’ bij Alleppey, een uur rijden van Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala. Op de boot werd gesproken over watermanagement en de Nederlandse hulp daarbij, en over de landbouwontwikkeling van het gebied.