Komt er toch vergroening? Stadsdeel West kijkt naar deal over kunst Witte de Withplein

Omwonenden van het Witte de Withplein willen al jaren vergroening, maar stuiten op een oude afspraak tussen het stadsdeel en kunstenaar Hans van Houwelingen. Beeld Dingena Mol

“Een vreemd verhaal,” noemt ook stadsdeelbestuurder Ester Fabriek (PvdA) het. Vanwege een in 2011 gemaakte afspraak tussen stadsdeel West en de vermaarde kunstenaar Hans van Houwelingen kan het Witte de Withplein nog zeker vijf jaar niet vergroend worden. Fabriek gaat met een jurist kijken of er toch een muizengaatje te vinden is.

Omwonenden van het Witte de Withplein doen al jaren verwoede pogingen om het plein in De Baarsjes te vergroenen. Het plein bestaat voor het grootste deel uit stoeptegels, met in het midden een groot ‘zwevend plateau’ dat de enige boom omsluit. Dit werk, Wending 666/999, is van Hans van Houwelingen, die het bij de oplevering van het plein in opdracht van de gemeente maakte. Daarbij werd ook vastgelegd dat er tot 2028 niets aan het plein gewijzigd mag worden zonder toestemming van Van Houwelingen.

WOB-procedure

Die afspraak zorgt ervoor dat plannen van bewoners, die klagen dat het plein op zomerse dagen bloedheet is en bij stevige regenval verandert in een waterpoel, al jaren worden geblokkeerd. Zij willen dat er een plantsoentje op het plein komt, of in ieder geval wat begroeiing. Van Houwelingen voelt daar niets voor. Hij wil best meedenken over vergroening van het plein, heeft daar ook voorstellen voor gedaan, maar weigert mee te werken aan de ‘vernietiging’ van zijn kunstwerk, zei hij afgelopen zaterdag in Het Parool.

Dinsdagavond werd de kwestie besproken in de stadsdeelcommissie West. Partijen wilden vooral opheldering over de afspraak tussen het stadsdeel en Van Houwelingen. In een eerdere WOB-procedure werd geen melding gemaakt van deze deal. In de toen geopenbaarde stukken sprak het stadsdeel nog van de Auteurswet, die aanpassing van het kunstwerk in de weg zou staan. Later bleek dit toch anders te zitten.

Open voor interpretatie

“Er is een overeenkomst getekend in 2012, ik heb hem maandag gelezen en het roept ook bij mij vragen op,” zei stadsdeelbestuurder Fabriek. “Ik ga met een jurist uitpluizen wat mogelijk is.” De afspraak zou namelijk ‘open staan voor interpretatie’.

Fabriek geeft toe dat het stadsdeel in het verleden ‘te passief’ is geweest, en wil in gesprek met zowel de bewoners als met Van Houwelingen, die volgens haar zeker openstaat voor vergroening. Mogelijke complicatie: Van Houwelingen beschouwt het hele plein (in zijn woorden: ‘van gevel tot gevel’) als zijn kunstwerk, maar volgens Fabriek is het plein geen onderdeel van het kunstwerk, maar ‘staat het er wel mee in relatie’.

Volgens Fabriek is de situatie op dit moment anders dan toen het plein werd ontworpen. “We hebben in 2012 niet kunnen voorzien hoe de wereld, met het extreme weer, er nu uitziet.”

Luister naar onze podcast Amsterdam wereldstad: