Komt er na de fiets en scooter ook de e-step om te delen?

Hetzelfde geldt voor Jair van der Reis Cohen, van de concurrerende startup SwheelS2Go. Hij heeft goed nagedacht over een plan om niet dezelfde chaos te veroorzaken als de deelfietsen van twee jaar geleden. "Wij gaan met boetes voorkomen dat mensen hun step zomaar ergens neergooien."



Innovatief

Maar dat is niet genoeg volgens D66-gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege. "Bedrijven moeten aantonen dat e-steps een aanvulling zijn op het totale mobiliteitsaanbod en niet alleen in de grachtengordel beschikbaar zijn. We willen dat alle Amsterdammers er gebruik van kunnen maken. Dus ook in de Water­graafsmeer en op IJburg."



De tegenprestatie voor een vergunning blijkt even innovatief als de voertuigen: de verhuurbedrijven moeten betalen voor gebruik van openbare ruimte én hun data delen. "Geen probleem," vindt Van der Reis Cohen, die niet twijfelt over het krijgen van een vergunning."Daarmee kunnen we de stad alleen maar beter maken."



Eind van het jaar wordt bekend of Amsterdammers in de naaste toekomst op een elektrische deelstep door de stad kunnen rijden.