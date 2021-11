Komt Duitse slaapcabine voor daklozen ook naar Amsterdam?

De slaapcabine voor daklozen die momenteel in Duitsland wordt uitgeprobeerd. Beeld Ulmer Nest

De cabine oogt als een ruimtecapsule uit een sciencefictionfilm. Het zogeheten Ulmer Nest is echter gemaakt voor deze tijd, als alternatieve slaapplek voor daklozen in de wintermaanden. De vinding is vernoemd naar de Duitse stad Ulm aan de Donau, waar sinds een jaar bij wijze van proef twee prototypes van de slaapcabine in gebruik zijn.

Het Ulmer Nest kwam deze week voorbij in de vergadering van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West. Namens de fractie van Denk stelde Mohamed Alkaduhimi voor om te onderzoeken of de Duitse vinding ook naar Amsterdam kan worden gehaald. Aanleiding was een man die Alkaduhimi ’s ochtends op weg naar zijn werk slapend op straat had aangetroffen.

Praktische oplossing

Het commissielid zei zich zorgen te maken over het groeiende aantal dak- en thuislozen in het stadsdeel. “De winter staat voor de deur. Het kan niet zo zijn dat mensen in Amsterdam op straat moeten slapen. Het Ulmer Nest lijkt een praktische oplossing om daklozen te beschermen tegen kou, wind en regen.”

Dat is precies wat de slaapcabine doet, vertelt Florian Geiselhart namens het zeskoppige team dat het Ulmer Nest ontwikkelde. De cabine is gemaakt van hout en metaal en voorzien van allerlei snufjes, zoals een zonnepaneel dat voldoende stroom levert voor verlichting, een ventilator en een rookmelder. Ook belangrijk: de slaapplek kan op slot en is eenvoudig schoon te houden.

De eerste ervaringen zijn zeer positief, aldus Geiselhart. “De twee cabines waren vrijwel elke nacht bezet. De acceptatie was hoog, niet alleen bij de doelgroep, maar ook bij de omgeving. Er waren buurtbewoners die ’s ochtends een kop thee kwamen brengen. Voor de welzijnswerkers is de cabine een goede plek om contact te houden met de daklozen.”

Laatste redmiddel

Geiselhart benadrukt dat de slaapcabine is bedoeld als laatste toevluchtsoord, en niet als alternatief voor de bestaande opvang. “Er zijn daklozen die daarvan geen gebruik willen maken omdat ze bang zijn voor geweld of criminaliteit of niet willen worden gescheiden van hun hond. Het is echt een aanvulling op de voorzieningen die er al zijn.”

De publiciteit over het experiment in Ulm leidde tot vragen om meer informatie uit allerlei landen, en zelfs tot bestellingen. Zover is het nu nog niet, zegt Geiselhart: “Er wordt hard aan gewerkt, maar we zijn nog niet klaar voor productie. We sleutelen nog aan het prototype en hopen dat we voor de volgende winter zover zijn.”

Ook in Nieuw-West zal men dus nog even geduld moeten hebben. Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver deelde de zorgen van de commissie, maar voegde er ook aan toe dat de winterkouderegeling voldoende plek biedt voor alle daklozen. “Als het nodig is, wordt er opgeschaald. Niemand hoeft op straat te slapen, dat blijft het uitgangspunt in Amsterdam.”