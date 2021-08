Komt chemiegigant DSM toch naar Amsterdam, nu Limburg ruziet over verhuizing?

Impressie van het nieuwe hoofdkantoor van chemiebedrijf DSM in Maastricht. Door geruzie over een provinciesubsidie overweegt DSM naar Amsterdam te verhuizen Beeld EDGE/BroekBakema

Het huidige hoofdkantoor van DSM, dat altijd in Heerlen was gevestigd, is veel te groot geworden. De voormalige Staatsmijnen hebben de afgelopen jaren een aantal activiteiten verkocht. Bovendien wil het chemieconcern thuiswerken tot standaard maken, waardoor minder ruimte nodig is. Eerder werd al besloten een nevenvestiging in Sittard definitief te sluiten.

Het bedrijf koos eerder dit jaar Maastricht van een shortlist waarop ook de Amsterdamse Zuidas en het Zwitserse Basel stonden. Daar wil het bedrijf zich vanaf eind 2023 vestigen, in de buurt Wyck. Het hoofdkantoor moet deels in een monumentaal schoolgebouw komen en in de plaats van een naastgelegen bioscoop. De Amsterdamse vastgoedontwikkelaar Edge is daarbij betrokken.

Voor de verbouwing, restauratie en verduurzaming van het monument hebben zowel gedeputeerde staten van Limburg als de gemeente Maastricht elk een subsidie van 1,75 miljoen euro toegezegd.

Volgens DSM gaven die subsidies de doorslag bij de keuze voor Maastricht boven Amsterdam. De prijs per vierkante meter die DSM in Maastricht zou moeten betalen, was volgens het bedrijf anders circa twee keer zo hoog als die voor een kantoor aan de Zuidas in Amsterdam.

Maar over de verhuizing is in Zuid-Limburg enorme ophef ontstaan, omdat Heerlen zich in de steek gelaten voelt en met een gigantisch leeg kantoorpand blijft zitten. Een meerderheid van de Limburgse Provinciale Staten, onder aanvoering van coalitiepartij CDA, wil nu een streep door de provinciesubsidie halen.

Heroverwegen

Dinsdag maakte topman Dimitri de Vreeze bij de presentatie van de halfjaarcijfers van DSM bekend de keuze voor Maastricht te heroverwegen als de provincie de poot stijf houdt. “Dan moeten we opnieuw kijken waar we staan. We zijn een groot, mondiaal opererend bedrijf. En een sluitende businesscase is wel belangrijk bij dit soort afwegingen.”

DSM wijst erop dat de verhuizing binnen Limburg sowieso duurder uitvalt dan naar Amsterdam. De verhuizing naar Maastricht kost het bedrijf zo’n 70 miljoen euro. “Subsidies en verbeteringen rond het monumentale pand vormen wel een belangrijk onderdeel van ons besluit,” aldus De Vreeze.

DSM zoekt zo’n 6500 vierkante meter ruimte voor het hoofdkantoor. Daar is voldoende aanbod voor aan de Zuidas, onder meer in de Symphonytorens aan het Zuidplein, de in aanbouw zijnde Valley aan de Beethovenstraat, de nieuwbouw van het WTC of – vanaf 2025 – in de kolos van ABN Amro.

Aantrekkingskracht

Amsterdam zal zich niet actief met eventuele verhuisplannen bemoeien, laat een woordvoerder van wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) weten. “Vanuit (acquisitieorganisatie) Amsterdam Inbusiness doen we geen binnenlandse werving, dus DSM zal als Nederlands bedrijf niet actief geacquireerd worden.”

Amsterdam is berucht om zijn aantrekkingskracht op multinationals uit de rest van het land. In 1997 verruilde Philips moederstad Eindhoven voor Amsterdam, dat toen wel actief bij die verhuizing was betrokken.

In 2007 koos AkzoNobel, ook met hulp van de gemeente, voor de Zuidas boven bakermat Arnhem, drie jaar later gevolgd door de ingenieurs van Arcadis.