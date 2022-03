Komst parkeergarage zaait verdeeldheid in De Pijp

Onder het Willibrordusplein in De Pijp komt een grote parkeergarage. Beeld Amaury Miller

Van de mensen in De Pijp die een uitnodiging kregen om mee te doen aan de peiling, reageerde 30 procent. Dat is aanzienlijk meer dan bij een vorige peiling, toen slechts 15 procent de moeite nam een standpunt terug te sturen.

Verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries laat in een reactie weten blij te zijn met de opkomst. “Het college gaat in gesprek met de nieuwe gemeenteraad om naar aanleiding van deze uitslag verdere vervolgstappen te nemen,” aldus de wethouder.

De komst van de parkeergarage is een van de slepende dossiers in de stad. Al in 2017 werden de eerste plannen ontvouwd. Een jaar later verdwenen die plannen weer in de ijskast, om politieke en financiële redenen.