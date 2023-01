Komkommers van 5 euro moeten groenteboer op Kinkerstraat helpen energierekening te betalen

Vaste klanten van Sener Groente en Fruit op de Kinkerstraat hebben een actie op touw gezet om de groenteboer te helpen zijn hoge vaste lasten te betalen. Met de slogan ‘Komkommer je om de buurman’ proberen ze extra inkomsten te genereren.

Hüseyin Teker (54) was stomverbaasd toen hij de energierekening van januari zag voor zijn groentewinkel op de hoek van de Kinkerstraat en de Da Costakade. “Ik verwachtte wel dat mijn rekening hoger zou worden, maar toen ik keek was het drie keer zo veel,” vertelt hij.

Terwijl Teker voorheen iets meer dan 650 euro betaalde voor zijn kleine zaak, moet hij nu ruim 2000 euro neerleggen. “Mijn energierekening is nu hoger dan mijn huur. Zo’n stijging is niet houdbaar,” vertelt Teker. “Dat overleef je misschien een paar maanden.” Hij gebruikt geen gas en bespaarde al 20 procent op zijn energieverbruik door spaarlampen te nemen en de diepvries uit te zetten.

Ondanks het prijsplafond blijven de maandelijkse lasten toch hoog. De nationale subsidieregeling voor ondernemers met hoge energielasten helpt ook niet. “Volgens mijn accountant kwam ik daarvoor niet in aanmerking,” vertelt Teker.

Hulp uit de buurt

Tekers winkel is geliefd bij bewoners uit de Kinkerbuurt vanwege de bijzondere groenten uit Zuid-Europa, zoals wilde broccoli uit Italië en padron pepers uit Spanje. Bovendien onderhoudt hij warme banden met zijn klanten. Henry Custler (56) kent Teker al 25 jaar: “Elke donderdag kom ik hier kletsen.”

Suzanne Kuiper (46) en haar man Kai Damen (45) komen al meer dan 10 jaar bij Teker. “We maken elke zaterdag bijna ruzie over wie er bij Hüseyin boodschappen mag doen. Hij heeft altijd tijd voor een praatje. Iedereen die boodschappen bij hem doet, houdt echt van hem. Ik zou het echt jammer vinden als de winkel zou verdwijnen.”

Toen ze in januari hoorden over de Tekers problemen, besloten ze hem te helpen. Met hun actie ‘Komkommer je om de buurman’ sporen ze klanten via posters en flyers aan om een stuk groente of fruit te kopen voor de actieprijs van 5 euro. Deze maand is dat de komkommer. “Voor volgende maand dachten we aan de paprika,” zegt Kuiper.

Dat komt Pauline (71) goed uit: “Een hele komkommer is te veel voor mij alleen.” Ze komt graag bij Teker: “Niet vaak genoeg!”

Teker was blij verrast met het initiatief: “Mijn echt vaste klanten kopen nu weleens een extra komkommer. Dat helpt zeker een beetje.” Hij heeft tot dusver tussen de 20 en 30 komkommers verkocht, bij lange na niet genoeg om al zijn zorgen weg te nemen.

Zorgen over de toekomst

Teker weet dat hij niet de enige ondernemer is die lijdt onder de hoge energieprijzen. Veel van zijn collega’s op de Kinkerstraat hadden het voor de energiecrisis al lastig. Eerst was er de coronapandemie, toen werd de Kinkerstraat opengebroken en nu dit.

“Ik zie een hoop winkels verdwijnen in de buurt. Er was hier een slager, een viswinkel en een elektronicazaak. Het was hier echt gezellig in de straat, maar als de winkels verdwijnen houdt dat op.”