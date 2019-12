Komiek Owen Schumacher zoekt ook als fotograaf altijd de lach

Beeld Owen Schumacher

De neiging hem te vragen effe een typetje te doen weten we te onderdrukken, maar net. En uit zichzelf gaat zo’n man natuurlijk niet even J.P. Balkenende of prof. dr. Erik Scherder zitten nadoen natuurlijk. Eén keer komen we wel in de buurt van een typetje. Dat is als Owen Schumacher uit een stapel boeken op tafel een speciale editie van het fotografietijdschrift GUP Magazine trekt.

“Een keer per jaar brengen ze Fresh Eyes uit, een boek met…” Hij zet de stem op van een heel gewichtig type. “… de honderd beste nieuwe fotografen van Europa!”

Met weer zijn eigen, bescheiden stem: “En nou ja, daar was ik er dus een van. Apetrots. Dat Gup Magazine wordt in Amsterdam gemaakt, maar Fresh Eyes heeft een internationale jury. Ik mag er dus van uitgaan dat mijn uitverkiezing op grond van de kwaliteit van mijn foto’s was en niets te maken heeft met mijn bekendheid op tv.”

Owen Schumacher: 'Ik zie zo'n muur en weet: hier kan iets gaan gebeuren.'

We kennen hem van komische tv-programma’s als Kopspijkers en Koefnoen, hij acteert, schrijft, presenteert en hij heeft sinds maart de podcastserie Ik was jou op NPO Radio 1, waarin hij elf bekende figuren spreekt die hij ooit imiteerde.

Maar Schumacher fotografeert dus ook. En dat gaat goed. Vijf tentoonstellingen had hij al, voor fotografievakblad Focus verzorgt hij een fotocolumn en op Instagram heeft hij als fotograaf 3200 volgers. “Twee jaar lang zette ik elke dag een foto op Insta. Inmiddels ben ik veel strenger en plaats ik alleen als ik echt tevreden ben over een foto. Mijn droom is een eigen fotoboek, ik ben op zoek naar een uitgever.”

Straatfotografie is de specialiteit van het huis. Een van de foto’s die werd geselecteerd voor Fresh Eyes maakte hij op de Hemonylaan in De Pijp: voor een in Delfts blauw uitgevoerd straatkunstwerk van Hugo Kaagman loopt een gesluierde vrouw. “Ik zie zo’n muur en weet: hier kan iets gaan gebeuren. Dan is het een kwestie van wachten. Als er dan zo’n mevrouw langskomt met in haar hand ook nog eens een blauw plastic tasje is dat een cadeau.”­­­

Druipsnor

De op de Hemonylaan gemaakte foto is vrij serieus. Veel van zijn andere foto’s zijn grappig. Op de Dam zit zo’n levend standbeeld (een duivel met ijshoorntjes op het hoofd) tussen de bedrijven door even te appen op zijn telefoon. Een jongeman ligt op het grasveld op het Rembrandtplein te dutten met één hand stevig om de stang van zijn racefiets geklemd. En op een niet zo duidelijke te herkennen Amsterdamse locatie zien twee verkeersregelaars er met hun druipsnor en zonnebril identiek uit.

“Het is bijna of die bril en snor onderdeel van hun uniform zijn,” zegt Schumacher. Met wat voor blik maakt hij zulk werk? “Het gebeurt altijd met een zekere empathie. Wat ik zie, moet me iets doen. Ik moet denken: ah, gos. Of ik moet er, liever nog, om gnif­felen.”

In wezen kijkt hij net zo als ten tijde van Koefnoen. “Het is kijken naar de wereld om je heen. Waar moet je om lachen? Wat verbaast je? Wat is tekenend voor deze tijd? Waar ik vroeger op straat mijn aantekenboekje pakte om ideeën voor een typetje of een scène te noteren, trek ik nu mijn camera.”

Met die besnorde en bebrilde verkeers­regelaars zou hij als komiek wel wat kunnen, zegt hij. “Die zijn als types eigenlijk al helemaal af. Maar ik kom als straatfotograaf ook ­figuren tegen die zo over the top zijn, dat je er in een humoristisch programma niet mee zou wegkomen.”

Hij pakt er een foto bij die hij op het ­Leidseplein maakte tijdens een demonstratie tegen de bio-industrie. “Moet je hem zien,” zegt hij wijzend op een man die net als de andere demonstranten een rood T-shirt draagt, maar aan zijn hand ook een knalrode boodschappentas heeft met daarop het woord ‘RED’. “En dan heeft hij ook nog eens een korte broek aan en draagt hij sokken in zijn sandalen. Nee, dit zouden de tv-kijkers niet pikken.”

Schumacher: 'Voor dit soort foto's moet je snel toeslaan.'

Als zijn andere werkzaamheden het toe­laten trekt hij er zo’n twee, drie keer op uit om op straat te fotograferen, of zoals hij het zelf noemt: jagen. “Voor dit soort foto’s moet je snel toeslaan. Als ik eerst mijn camera moet pakken en instellen, ben ik te laat. Ik heb hem dus klaar-om-te-schieten om mijn nek hangen. Ik vind het heerlijk om zo een paar uur over straat te zwerven. In Amsterdam doe ik het meestal in het centrum, daar zijn de meeste mensen. Maar ik ga ook weleens een andere buurt in.”

Geen toestemming

Herkend wordt hij vrijwel nooit. “Bij Koefnoen waren we veel met snorren en pruiken in de weer. Als ik een petje opzet, hebben ze geen idee.” Om toestemming voor het maken van een foto vraagt hij niet, want dan gaan mensen poseren en zijn belangrijkste ­stelregel bij het fotograferen op straat is: er wordt niet geënsceneerd.

Schumacher: 'Hoe vaak zie je een scootmobiel met je eigen naam erop?'

Nou, vooruit, bij een heel enkele heeft Schumacher lak aan zijn eigen regels. De foto die hij op de Ten Katemarkt maakte van een scootmobiel-­echtpaar, is wel degelijk geposeerd. “Hoe vaak zie je een scootmobiel met je eigen naam erop? Dus die meneer met een bordje met ‘Schumacher’ op zijn mobiel wilde ik wel even fotograferen. Hij riep er meteen zijn vrouw bij, ook in een scoot­mobiel, maar dan met een bordje ‘Verstappen’. Midden op de markt poseerden ze voor me. Er kon niemand door, waardoor ik wat nerveus werd. Het is niet mijn beste foto, maar hij is wel heel leuk. Toen ik klaar was, zei die meneer nog: ‘Wel op YouTube zetten, hè?’”