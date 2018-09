Komiek Jim Jefferies op pad met de Amsterdamse politie

Terwijl de politiewagen door de stad patrouilleert, zingt de Australische komiek Jim Jefferies met de agenten: "Bad boys, bad boys. Whatchu gonna do when they come for you?," afkomstig uit de politiefilm Bad Boys met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrol.



Jefferies staat bekend om zijn zwarte humor en grappen over seks, alcohol en drugsgebruik. Voor zijn televisieprogramma (The Jim Jefferies Show) is hij naar Europa gekomen om precies die onderwerpen te onderzoeken in verschillende steden. Zo is hij ook al in het Engelse Birmingham geweest.



Joint

Onderweg stelt hij de agenten verschillende vragen: of ze wapens bij zich dragen, of marihuana in Nederland illegaal is, en wie de ergste toeristen zijn. Daarna leest hij nog even de feiten voor. Amerika kent per capita drie keer zoveel verkrachtingszaken en vier keer zoveel moordzaken als Nederland. "Amsterdam is een vredige stad," stelt de agent.



Daarna loopt hij een coffeeshop binnen en steekt een joint op. "In Amerika worden mensen in de gevangenis gezet voor wat ik zojuist heb gerookt, terwijl Amsterdamse agenten hier gewoon buiten op mij zitten te wachten."