Komende week -10 graden in Amsterdam

Misschien vallen er in Amsterdam ook sneeuwballen, dat kan ik niet helemaal uitsluiten Jaco van Wezel van Weeronline

De kou zal in ieder geval aanhouden tot vrijdag. Of het daarna blijft vriezen is volgens Van Wezel nog onzeker, maar 'zacht wordt het sowieso' niet. Ook neemt de kans op neerslag richting het einde van de week toe.



Sneeuwballen

"Sneeuwbuien vallen vooral in de kustgebieden. Misschien valt er in Amsterdam ook wat, dat kan ik niet helemaal uitsluiten. Het hangt er ook vanaf of het IJsselmeer dichtvriest. In dat geval blijft het waarschijnlijk droog, omdat er dan geen water kan verdampen."



Maandagochtend kijkt Waternet of de IJsnota van kracht wordt, wat betekent dat het vaarverkeer in een deel van de grachten wordt verboden zodat het ijs kan groeien. "Wel staat er veel wind," zegt Van Wezel. "Die zorgt ervoor dat het niet heel snel helemaal dicht zal vriezen. Vooral in het midden van de grachten zal het daardoor wat langer duren."