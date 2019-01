Komende twee nachten kans op extreme kou

Het wordt flink koud, maar de temperaturen in Amsterdam zullen rond de -5 en -6 graden celcius blijven hangen. Op sommige plekken in de stad zal de temperatuur lager zijn dan op andere plekken. De temperatuur kan bijvoorbeeld lager uitvallen op open stukken waar weinig bebouwing is.



Dikte sneeuwdek

Waarom het in Amsterdam niet zo koud wordt als in het binnenland? ''Dat heeft te maken met de dikte van het sneeuwdek. Sneeuw heeft een isolerende werking en is als een soort deken over de bodem. De bodemwarmte kan hierdoor niet weg, wat zorgt voor koudere temperaturen,'' zegt Matthijs van der Linden van Weeronline.



In Amsterdam ligt er weinig sneeuw, vandaar dat de temperaturen hier niet zullen dalen tot -10 graden.



''Wat ook meespeelt is dat er de komende nacht meer bewolking over Amsterdam trekt dan in het binnenland. Ook dat zorgt voor minder koude temperaturen,'' zegt Van der Linden.



Daarmee is de kans op gladheid de komende nachten niet minder groot.



Schaatsen?

''Met deze temperaturen kan het ijs de komende nachten flink gaan aangroeien. Het is dan wel noodzakelijk dat eventuele schaatsplekken sneeuwvrij worden gehouden. Natuurplassen met een dun laagje sneeuw op het ijs blijven onbetrouwbaar, dus natuurijsbanen zijn een betere optie,'' zegt Van der Linden.