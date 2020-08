Komende dagen grote kans op onweer in Amsterdam

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

“Als je nog iets buiten wilt plannen, dan is woensdag een betere dag dan donderdag,” vertelt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. “De kans op onweer neemt donderdag echt toe.”

Want bij een tropische hittegolf als deze, is onweer nooit ver weg. Door de vochtige lucht voelt de hitte niet alleen benauwd en drukkend aan, maar vanwege de hoge luchtvochtigheid neemt ook de kans op onweersbuien toe. Met name ‘s avonds, en woensdag nog vooral in het zuidoosten en oosten.

Maar, zo benadrukt meteoroloog Van der Linden, ook in Amsterdam kan woensdagavond zomaar eens een onweersbui ontstaan. “Dat hangt af van een heleboel toevalligheden. Zekerheid hebben we niet.”

Flink spoken

Gaat het eenmaal los, dan kan het flink spoken. Dinsdag was dat onder meer het geval in Limburg, waar forse hagel- en regenbuien gepaard gingen met zware windstoten. “Als de bui er eenmaal is, dan heb je pech,” zegt Van der Linden. “De kraan gaat dan echt open.”

Voor het echter zover is, wacht Amsterdam ‘gewoon’ weer een warme dag, met een maximumtemperatuur van 32 graden. Ook donderdag stijgt het kwik nog tot ongeveer 30 graden. Daarna wordt het iets koeler, met temperaturen hoog in de 20 graden.