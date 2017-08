Komende dagen blijft het zonnig en warm

Het blijft zonnig en zomers warm met hier en daar een sluimer- of een stapelwolk, meldt Weeronline. In Amsterdam kan de temperatuur oplopen tot 25 graden.



De maandagochtend startte met mistbanken, maar die waren al vroeg opgelost. De rest van de ochtend schijnt de zon volop. Doordat er weinig wind staat, voelt het ook nog eens behoorlijk warm.



Ook dinsdag begint de dag warm en met veel zon, al wordt het in Amsterdam waarschijnlijk niet zo tropisch als in het zuiden van het land. 's Middags bestaat de kans dat wat dikkere wolkenvelden zich laten zien.



Omslag

Het hitteoffensief is niet van lange duur. In de avond neemt de kans op buien toe en ook onweer laat mogelijk van zich horen. In de nacht van dinsdag op woensdag is er in het hele land kans op buien en is er vrij veel bewolking.



Woensdag kan de regenjas aan. Het wordt dan overwegend grijs met kans op stevige buien met onweer. Ook daalt de temperatuur tot 18 graden.



Nog even van de zomer genieten? Dat kan hier: 26 terrassen met extra lang zon en Hier vier je het zomerse weer: van terras tot pierenbad