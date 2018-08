Komend weekend voor het eerst in twee maanden fris

De laatste keer dat dat in grote delen van Nederland gebeurde was op 24 juni.



Maandag is het eerst nog grijs en trekken er, vooral in de ochtend, lichte regenbuien over het land. Het wordt maximaal 22 graden, volgens Weeronline.



Dinsdag wordt het wat zonniger en daarmee ook warmer, zo'n 24 graden. Woesndag wordt het weer echt zomers met temperaturen tussen de 24 en 28 graden en veel ruimte voor de zon.



Buien

Donderdag neemt de bewolking toe. 's Middags ontstaan er buien die de warmte verdrijven. De dagen daarna wordt het gevoelig frisser.



In het weekend is het slechts een graad of 19 en daarbij staat een frisse noordwestenwind. Het is licht wisselvallig en er vallen wat buien.



Na komend weekend lijkt de temperatuur weer langzaam op te lopen.