Komen er genderneutrale wc's in het Westerpark?

Volgende week spreekt de stadsdeelcommissie in West over een voorstel van D66 om het park deze sanitaire primeur te geven.



De komst van een genderneutrale wc in de buitenlucht kan volgens D66 duidelijk maken dat iedereen welkom is in het Westerpark. De toiletten moeten voor zowel mannen als vrouwen makkelijk te gebruiken zijn. Dat lijkt in een openbare ruimte als het Westerpark nog niet eenvoudig.



Ook kan met de voorziening het wildplassen worden tegengegaan. Amsterdam heeft al genderneutrale toiletten op het stadhuis, in musea en op scholen.



Lees ook de column van Parool-journalist Patrick Meershoek: 'Ik was nooit eerder op een genderneutraal toilet geweest'