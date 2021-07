Komediepremière in en over Noord valt letterlijk in het water

Eindelijk zijn de coronaregels versoepeld en dan gooit het weer roet in het eten. Voorstellingen in de open lucht hadden weinig keuze. Spelen was het grootste deel van het weekend onmogelijk.

Na net iets meer dan een half uur valt de première zaterdag dan toch in het water, letterlijk. Vlak nadat drie jonge acteurs een rap-met-viool hebben afgesloten op een spekglad podium stapt regisseur Pieter Stellingwerf het podium op om mee te delen wat de meeste van de honderden toeschouwers inmiddels wel hadden zien aankomen: de voorstelling wordt gestaakt. “De apparatuur loopt vol met water,” zegt Stellingwerf.

Het muziektheater in een weiland op de rand van Ransdorp in Landelijk Noord treft het niet met het weer: eerder in de week werden twee try-outs ook al afgelast vanwege de regen of verwachte neerslag. “We dachten dat dit een bui was die snel zou overwaaien, maar we zien nu dat dit nog wel twee uur kan gaan duren. Het is jammer, maar helaas.”

De voorstelling De stolp: wat bezielt Waterland? gaat over de verhoudingen tussen stad en platteland, vertelde Tjeerd Bischoff, de schrijver van het stuk, vlak voor de feestelijke première nog. “Het is dit jaar een eeuw geleden dat de dorpen van Landelijk Noord – Ransdorp, Holysloot, Schellingwoude, Zunderdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Durgerdam – zich bij Amsterdam, de grote stad, hebben aangesloten. Over hoe die zich tot elkaar verhouden, wilde ik een komedie schrijven.”

Gymzaal

De Stolp gaat over de perikelen van de plaatselijke toneelvereniging en de harmonie om een groots spektakel te organiseren. Onder leiding van een bekende regisseur, en oud-inwoonster van Ransdorp, volg je de problemen die oude en nieuwe Waterlanders met elkaar hebben. De huizenprijzen bijvoorbeeld, die zo steil omhoog gaan dat alleen stedelingen die hun Amsterdamse huis goed verkochten, ze kunnen betalen.

Hij heeft het allemaal zelf verzonnen, zegt schrijver Bischoff. “Maar het is wel gebaseerd op waargebeurde misverstanden. Neem dat vervelende bericht over die boer die het gras op een van zijn velden kortwiekte om vervolgens vers gras in te zaaien. Een vrouw die nieuw was in het dorp plaatste daar een berichtje over in de buurt-app waarna er gedoe ontstond. Dat is niet precies zo gebeurd, maar een beetje wel.”

Het was de bedoeling dat iedereen dat nu voor het eerst kon aanschouwen, maar voordat het echt schrijnend kon worden, was de voorstelling al stilgelegd. Volgende keer in een gymzaal? Regisseur Stellingwerf denkt er niet over. “Dit hoort bij locatietheater.”