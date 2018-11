Koks werden voorgesteld als smerige, drankzuchtige wezens

'Een drank, die de medici als buitengewoon voedzaam beschouwen en tevens als variatie op gewone melk voorschrijven [voor kinderen] is chocomel die ­tegenwoordig in handige kleine fleschjes verkrijgbaar is,' aldus een damesrubriek in 1936.



Er stonden ook tips bij om chocomel te gebruiken in toetjes; weer eens iets ­anders dan 'rijst met boter en suiker of griesmeel en bessensap'. Zo kon je chocomel met custardpoeder ­gebruiken om er een makkelijke vla of saus van te ­maken, om die dan over rijst met melk of droge rijst te gieten.



'Desnoods strooit men over een vlaatje geraspte ­cocosnoot of gehakte noten en laat ze onder het eten ­ervan een droog biscuitje opknabbelen.'



Fosco had eerder die eeuw cacaopoeder op de markt gebracht, en kwam voor de oorlog ook met kant-en-klare chocolademelk in flesjes. In 1960 hoopte het merk op een opleving.



In alle kranten stonden grote advertenties met 'Drink nu weer Fosco. Echte Fosco! Geniet nu weer van dat aparte typische Fosco-aroma. Wat een verrassing! Haal gauw Fosco in huis! Vraag naar Fosco. Want de lekkerste chocolademelk heet nu weer Fosco!'



Alle uitroeptekens ten spijt stierf Fosco de jaren erna een stille dood. Chocomel had de markt overgenomen, onder meer met beroemde reclamespots - zoals het meisje dat alleen thuis met een blikje chocomel helemaal losgaat op Think van Aretha Franklin.



Blijkbaar was er tijdens de hele chocomelgeschiedenis (dreiging van) concurrentie, want er werd altijd maar gehamerd op 'Dé chocolademelk heet Fosco', 'Eischt Fosco en laat u geen waardeloos namaaksel ­opdringen', 'Alleen Nutricia maakt Chocomel, niemand anders' en later natuurlijk het bekende 'De enige echte'.



Nog even over dat sporten; een advertentie uit 1934 berichtte al: 'Voor sport en spel, drinkt chocomel'. ­



Zoveel nieuws ontdekten die Iraanse onderzoekers dus helemaal niet.