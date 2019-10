Kogels bedoeld voor Servische crimineel troffen pizzeriabaas

Hulpdiensten konden het leven van Goran Savic ondanks intensieve reanimatie niet redden. Beeld Evert Elzinga

De als vriendelijk en hardwerkend te boek staande Goran Savic (49), vader van twee jonge zoons, lijkt de domme pech te hebben gehad dat een huurmoordenaar zijn pizzeria La Piccola Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West had uitgekozen om de Servische crimineel Jovan Durovic te liquideren.

De schutter kwam woensdagmiddag rond kwart voor vier het restaurant in lopen en opende het vuur. Savic werd voor de ogen van zijn vrouw dodelijk getroffen en stierf voor de deur van zijn zaak. De in zijn buik geraakte Durovic werd zwaargewond naar een ziekenhuis afgevoerd.

Op de Admiraal de Ruijterweg kon de politie na een korte achtervolging en het lossen van een waarschuwingsschot kort na de schietpartij een inzittende aanhouden van de grijze Volkswagen waarin de dader of daders gevlucht waren. Of de man, een 41-jarige inwoner van Amstelveen, de schutter is, staat nog niet vast. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. De verdachte zit in volledige beperkingen, waardoor hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens een goede kennis was de gedode Savic een oud-militair die na de Balkanoorlog in Italië had gewoond en al een tijd in Amsterdam-West verbleef met zijn gezin. De pizzeria staat op naam van zijn vrouw.

Hij is voor de Amsterdamse recherche geen bekende. Om die reden ging de politie aanvankelijk uit van een kennelijk uit de hand gelopen conflict. Tot bleek wie de zwaargewonde Durovic is.

Hij was op de Balkan volgens Servische media al meermaals doelwit van moordaanslagen – waarbij ook al eens een ander gewond zou zijn geraakt. In Servië is de schietpartij in Amsterdam groot nieuws.

Jovan Durovic is de broer van Luka Durovic, die in 2013 in Montenegro omkwam bij een verkeersongeluk met zijn sportieve bolide. De broers Durovic staan in Servië te boek als zware criminelen en nauwe contacten van Luka Bojovic. Die laatste, die inmiddels in Spanje in de gevangenis zit, is wél weer een goede bekende in het Amsterdamse criminele milieu. Bojovic was lange tijd een nauw contact van Amsterdamse criminelen.

Wildplassen

Samen met Willem Holleeder, de in Den Haag woonachtige Bosniër Maruf ‘Paja’ Mrzic en nog een Nederlandse ‘Joego’ werd hij een tijd lang verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de Montenegrijn Srdjan ‘Serge’ Miranovic in 2006 in Montenegro. Ook Miranovic was een goede bekende in het Amsterdamse milieu.

In 2004 werd Bojovic op de Rozengracht nog samen met Holleeder aangehouden voor wildplassen.

In het Joegoslavisch-Nederlandse criminele milieu gaat inmiddels het verhaal dat de schietpartij van gisteren het gevolg is van een hoog opgelopen conflict binnen de Servische georganiseerde misdaad.

Dubai

Jovan Durovic en zijn Zemunclan zouden ongeveer 10 miljoen euro achterover hebben gedrukt. Het geld, verworven met drugshandel, had naar Dubai moeten worden gebracht, maar zou daar nooit zijn aangekomen. Durovic zou vanwege die ruzie de Balkan zijn ontvlucht, en nu in Nederland zijn achterhaald.

Of de details over dat conflict kloppen, is nog volop onderwerp van het onderzoek door de recher­che. Die gaat er momenteel vanuit dat een Servisch crimineel conflict naar Amsterdam is overgeslagen en pizzeriahouder Goran Savic noodlottig is geworden.

De schietpartij schokte woensdagmiddag buren en passanten op het drukke Hugo de Grootplein. Ondernemers rond het plein en andere getuigen vertelden hoe ze een reeks schoten hoorden en een vrouw – waarschijnlijk Savic’ partner – ijzing­wekkend hoorden gillen.

Savic strompelde naar buiten en viel neer op het trottoir voor zijn restaurant. Durovic zat een tijd versuft op een stoel met een handdoek tegen zijn hevig bloedende buik gedrukt.

Ook op de Admiraal de Ruijterweg klonk een schot. Een agent loste toen het waarschuwingsschot om de Volkswagen te stoppen waarin de schutter was gevlucht.

Agenten schreeuwden tegen de man die uit de auto kwam – kaal, spijkerbroek, donkere bovenkleding – dat hij op zijn buik moest blijven liggen en zijn handen op zijn hoofd moest houden.

Een helikopter zocht mee naar een mogelijke tweede verdachte, maar vond die niet.