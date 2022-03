Koffiezaken steunen verbod op wegwerpplastic: ‘Liefst heb ik dat mensen hun eigen bekers meenemen’

Tijdens de coronacrisis kreeg eten en drinken ‘to-go’ een extra impuls, zoals hier bij café-restaurant Spanjer en van Twist aan de Leliegracht in Amsterdam. Beeld Mariette Carstens/ANP

“Het allerliefst heb ik dat veel meer mensen hun eigen koffiebekers gaan meenemen. We geven mensen nu al 10 cent korting als ze dat doen,” zegt Georgia Barrett van De Koffiesalon, met drie vestigingen in Amsterdam.

Barrett sorteert met haar zaken daarmee al voor op nieuwe regelgeving die staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) dinsdagochtend naar de Tweede Kamer stuurde. Vanaf 2024 zullen onder de nieuwe regels wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen niet meer toegestaan zijn op kantoor, in de horeca of op festivals. Herbruikbare borden of bekers worden de norm.

Voor koffiezaken gaat vanaf 2023 al gelden dat koffiebekers, die ook een laagje kunststof bevatten, verboden worden. Daarnaast moeten consumenten extra gaan betalen voor de koffiebekers ‘to-go’ en moeten koffiezaken herbruikbare alternatieven aanbieden. Heijnen wil zo het aantal plastic bekertjes en voedselverpakkingen dat dagelijks in Nederland wordt ingezet – 19 miljoen stuks – flink terugdringen.

Porselein proeft het best

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om toch bepaalde plastic bekers of verpakkingen te gebruiken, zolang 75 tot 90 procent daarvan weer wordt ingezameld en hergebruikt. Dat mag alleen ‘wanneer het echt nodig is’, aldus de staatssecretaris.

Barrett zegt dat ze in haar zaken al nieuwe koffiebekers uitproberen, voor als de nieuwe regelgeving van kracht wordt. “Zo’n omschakeling zal wel even een uitzoekwerk zijn, maar grote problemen verwacht ik niet. Er zijn veel mooie opties voor bekers die niet van plastic zijn en die je kan meenemen. Ik denk dat het heel goed is om zo te stimuleren dat er minder plastic wordt gebruikt.”

Frits Kranenborg van de Coffee Company, met 22 zaken in Amsterdam, was betrokken bij de werkgroep die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om advies werd gevraagd. Hij zegt altijd al voorstander te zijn geweest van ‘een strenge aanpak’ om het gebruik van plastic te reduceren. Wie bij Coffee Company koffie in de zaak drinkt, krijgt deze sinds eind jaren 90 standaard uitgeserveerd in servies. “Je kunt koffie het best uit porselein drinken, want dat geeft de beste ervaring.”

Swapbeker

Een kijkje over de grenzen laat zien dat maatregelen nog verder kunnen gaan. Zo wijst Kranenborg op de ‘swapbeker’ die in Duitsland bestaat, waar een herbruikbare beker ook vanaf 2023 verplicht wordt. “Dan betaal je voor een beker die je op meerdere plekken kan inwisselen. Omdat specialtykoffiezaken vaak werken met gestandaardiseerde maten, zou je hier ook met collega-koffiezaken willen optrekken, want onze klanten komen ook weleens bij een andere koffiezaak. Het is dan handig om de beker overal te kunnen gebruiken.”

En of de klant er straks veel mee bezig zal zijn? “Gasten krijgen straks gewoon een beker zonder plastic mee en dat moet makkelijk in gebruik zijn,” aldus Barrett. “Er zal verschil zijn tussen de oude beker en de nieuwe beker, maar ik voorzie geen problemen.”