Koffiewinkel ‘t Zonnetje mag zelfstandig verder

Marie Louise Velder met hond Fietje, in haar koffie-, thee- en kruidenwinkel 't Zonnetje op de Haarlemmerdijk Beeld Tammy van Nerum

Velder moet het geld terugbetalen dat ondernemer Jan Riemens, die haar te hulp schoot toen de zaak vorig jaar in nood verkeerde, in de zaak investeerde.

De winkel in koffie, thee en kruiden bestaat al sinds 1642, maar kwam in de problemen toen de eigenaren van het pand de huur verdubbelden, van 18.000 euro naar 36.000 euro per jaar. Velder zag zich gedwongen de zaak te sluiten.

Daarop besloot ondernemer Jan Riemens haar bij te staan, omdat hij de historische winkel graag wilde behouden voor de stad. Hij hielp haar financieel en investeerde in de winkel. “Ik zag hem als een weldoener, maar hij heeft een mes in mijn rug gestoken,” zegt Velder nu. Riemens zou ‘t Zonnetje voor 1 euro overnemen en zij zou bij hem in dienst komen voor 1200 euro per maand.

“Dat is minder dan een vakkenvuller verdient,” zegt Velder, en zij besloot niet te tekenen en eiste nog eens 27.500 euro extra. Daarop startte Riemens een kort geding waarin hij de overname eiste. De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen geldige koopovereenkomst is, maar dat Velder wel alle door Riemens gemaakte kosten ten behoeve van haar winkel zal moeten terugbetalen. ‘Dat zal zij alleen kunnen als ze de zaak aan een ander verkoopt.’

Icoon voor de winkel

“Dat is wrang, omdat zowel Riemens als Velder hetzelfde willen, namelijk de historische winkel behouden voor de stad,” zegt advocaat Visser die Riemens vertegenwoordigt. “Velder is een icoon voor de winkel, dus we willen juist dat zij daar blijft werken.”

“Het is een zaak met alleen maar verliezers,” zegt Visser. Of Riemens in beroep gaat weet hij nog niet. “We gaan eerst maar eens -letterlijk- een kopje koffie drinken om te kijken of we er alsnog uit kunnen komen.”

Velder is opgelucht dat de winkel voorlopig in haar handen blijft, maar daarmee zijn de problemen voor ‘t Zonnetje nog niet voorbij. De eigenaren van het pand hebben aangekondigd de huur per september te verhogen naar 5000 euro per maand. Dat terwijl het het pand volgens Velder wordt verwaarloosd en er lekkages zijn. Een rechtszaak over de huurverhoging dient later dit jaar. Velder: “Ik kan niet stoppen met procederen, want anders heb ik geen aow. Ik ga door tot ik erbij neerval.”