Koffiehuis en woning gesloten na drugsvondst

Aan de Verbindingstraat in de Pijp is koffiehuis Hafa voor onbepaalde tijd gesloten op grond van de Opiumwet.



Bij een controle van bezoekers in het pand heeft de politie meerdere mensen aangehouden die in het bezit waren van soft- en harddrugs. De politie vond 25 gram hasj, 28 gram wiet, 10 xtc-pillen, 4,5 gram cocaïne en 1,5 gram ketamine.



Volgens de politie is het pand een ontmoetingsplaats voor bekenden van de politie. De ontmoetingen zorgden voor gevoelens van overlast en onveiligheid onder buurtbewoners.



Geweldsincidenten

Op dezelfde dag heeft de burgemeester per direct voor drie maanden een woning gesloten aan de Andries Vierlinghstraat in Slotervaart. Volgens de politie waren de afgelopen maanden meerdere geweldsincidenten in deze woning waarbij agenten moesten ingrijpen. Ook kreeg de politie meldingen van overlast van buurtbewoners.



Tijdens een doorzoeking in de woning vond de politie een gestolen jas, tientallen scherpe patronen, een kolf van een automatisch vuurwapen, een nepvuurwapen, bivakmutsen en maskers, een gestolen identiteitsbewijs, een pinapparaat en sloophamers.



Ook vond de politie meer dan 108 gram wit poeder, dat waarschijnlijk wordt gebruikt om nep dope te maken. De politie heeft acht personen in de woning aangehouden voor heling.