‘Koffiedrinken’ op het Museumplein is weer gemoedelijk

Dansen, knuffelen, luisteren naar de politie en gehoorzaam vertrekken. Het koffiedrinkersprotest op het Museumplein op zondag verliep vreedzaam.

De zon schijnt en daarom alleen al is het Museumplein bomvol. Er wordt gedanst, gezongen, gevoetbald, gedronken en geblowd natuurlijk, en o ja, verder ook gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen in de ‘dictatuur’ die Nederland is.

Gemoedelijkheid troef, onder deze mensen die de naam wappie inmiddels als geuzenterm dragen. De sfeer en afstand onderling is niet anders dan in het Vondelpark, op het gras langs de Amstel en zowat elke strook groen in Amsterdam deze zomerse zondag.

Arenapark

Velen van de ‘koffiedrinkers’ van de afgelopen zondagen hebben inmiddels een Museumpleinverbod; de mobiele eenheid moest aanvankelijk telkens op gezette tijd ingrijpen, met waterkanon en de nodige arrestaties. De hooligans onder hen laten zich inmiddels niet meer zien, de volkomen wappies verzamelen zich sindsdien op een steeds wisselende plek. Vorige week kwamen ze bijeen op het Stadsplein in Amstelveen. Zondag doet de groep die het Museumplein niet op mag een magere poging tot een demonstratie in het Arenapark, een al net zo potsierlijke naam voor een grasveld bij de Arena Boulevard.

Een mannetje of veertig, niet langer dan een uur. Een man praat in op een agent: “Kijk gewoon eens naar de bewijzen. Die begonnen op de website van 9/11.” Daarna vertelt hij over bestelbusjes vol explosieven die op 11 september 2001 door New York reden en de bewijzen daarvan, allemaal te vinden.

De agent knikt beleefd. Verderop vertelt een vrouw over een geheim, ondergronds gangenstelsel, ergens in Nederland. Om 15 uur zijn ze allemaal vertrokken.

Studentikozen

“Sommigen gaan toch naar het Museumplein, daar is het druk,” zegt een jongeman met een baard, “maar ik wil het risico niet lopen, want ik heb een pleinverbod. Misschien ga ik naar het Vondelpark, want daar eindigt het toch altijd. Ben je met de auto?”

Op het Museumplein druppelt het soepel leeg, zodra de politie dat na 16 uur keurig vraagt. De gemoedelijkheid waarmee dat gaat is niets anders dan schattig.

Een agente loopt op een groepje studentikozen af. Die bezweren in een walm van weed dat ze zelf al op het punt stonden te vertrekken, ze wilden alleen nog een foto maken. Student tegen agente: “Of wilt u een foto van ons maken?”

De agent bedankt vriendelijk, het groepje gaat heen.

Twee mannen van middelbare leeftijd, met klein hondje, lopen op twee patrouillerende agenten af: “Hé! Anderhalve meter!” Ze groeten elkaar daarna in alle vriendelijkheid.

Man met hondje: “Ik mag hier niet komen. Ik heb een pleinverbod en mijn tijd is weer voorbij.”

Eén agent maakt zich snel uit de voeten, de ander blijft achter en babbelt nog even met de beide mannen mee. Het moet wel gemoedelijk blijven.

Leuke gesprekken

Even verderop gaat een andere man, ook weer van middelbare leeftijd, zich bij een agent luidkeels beklagen dat hij zojuist werd gefotografeerd door pers. “Als ik een close-up van jou op Facebook zet, wat denk jij dat er dan gebeurt?”

Agent: “Ik denk, niks.”

Is dat ook weer opgelost.

Twee wegslenterende vrouwen. De een: “Ik had zowaar enkele leuke gesprekken met agenten.” De ander: “Ik ook, man. Het waren echt leuke burgers.”

Want na al die zondagen zijn het inmiddels bekenden van elkaar. Agent in geel hesje tegen grijzende demonstrant: “Hé, tot volgende week, denk ik?”

Grijzende demonstrant: “Nee, niet hier.”

Hij verklapt even later ook waar. “Nieuwmarkt. Drie uur.”

Zonder de echte mafketels en hooligans die alleen maar uit zijn op rellen, is de wekelijkse wappiedemonstratie een volkomen onschuldige bijeenkomst geworden.

Een demonstrant op leeftijd vat de middag fraai samen. “Mooi weer. Vrijheid. Geen gezeik.”