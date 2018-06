Koffieboeren uit Jemen mogen niet naar Amsterdam

Dat 'het land van de koffieboon' op de beurs ontbreekt, is een gemis, zegt Brahim Boukadid, vertegenwoordiger in Nederland van Qima Coffee. Volgens hem is Nederland bang dat de boeren politiek asiel aanvragen als ze hier zijn.



Boukadid is een actie gestart op Facebook - #freeourfarmers - om de boeren alsnog naar World of Coffee te krijgen, dat van 21 tot en met 23 juni in de RAI wordt gehouden.



Goede afzetmarkt

Boukadid: "Koffie uit Jemen is de beste koffie wereldwijd. De koffieboon komt er zelfs oorspronkelijk vandaan. Koffie groeit het best in de hoge bergen. De Jemenitische boeren moeten die in Nederland kunnen presenteren. Nederlanders drinken gemiddeld veel koffie: een tot drie koppen per dag. Dit is dus een goede afzetmarkt."



Het zou de eerste keer zijn dat Jemenieten hun koffie buiten hun door een burgeroorlog geteisterde land konden vertegenwoordigen. "Om een visum aan te vragen, zijn we naar de Nederlandse ambassade in Jordanië gereisd. We hebben zelfs extra documenten aangeleverd om te bewijzen dat de boeren terug zullen gaan naar Jemen."



Historische schuld

"Ze hebben daar immers hun families en bedrijven en hun kinderen zitten daar op school, maar de visumaanvraag werd afgewezen," zegt Boukadid. Bezwaar aantekenen tegen de weigering maakt volgens hem weinig kans.