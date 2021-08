Koffers blijven op Schiphol staan door tekort aan personeel

Reizigers op Schiphol. Beeld ANP

De vakantievlieger kiest er sinds deze week bewust voor: vliegtuigen zonder koffers laten vertrekken om te voorkomen dat alle vluchten vertraagd raken. Desondanks moeten in de pieken vluchten worden vertraagd omdat er op de platforms en in de bagagekelder van Schiphol niet voldoende personeel is.

“We hebben sinds zondag tien vliegtuigen weggestuurd zonder bagage,” zegt een woordvoerder van Transavia. “Dat is ontzettend balen, vooral voor de passagiers. Maar meestal gaat het goed.” De maatschappij laat vooral vluchten naar populaire plekken zonder koffers vertrekken. “Bestemmingen die we vaker per week aanvliegen, zodat we de bagage nog tijdens het verblijf kunnen bezorgen.”

Coronapapieren

Luchtvaartmaatschappijen als Transavia huren afhandelingsbedrijven in om ervoor te zorgen dat koffers en passagiers aan boord komen. Zo bemannen ze de incheckbalies, staan ze aan de gate en regelen ze de bagage. Alleen KLM doet dat nog zelf.

Transavia stapte in april over van KLM naar de Eindhovense afhandelaar Viggo, dat daarmee de achtste afhandelaar op Schiphol werd. “Die overstap ging nog wel goed,” zegt een Viggomedewerker die anoniem wil blijven. “Maar toen waren er maar zes vluchten per dag. Met de zomervakantie kwamen de personeelstekorten en zijn de problemen ontstaan.”

Niet alleen moeten dezelfde ploegen grondpersoneel nu meer vliegtuigen laden en lossen dan voorheen, ook komt het voor dat er in plaats van drie man per toestel, er maar twee beschikbaar zijn. Ook is er personeelstekort in de bagagekelders. Daardoor moeten passagiers na aankomst ook langer wachten op hun koffer.

“Minder mensen betekent langer achter elkaar doorwerken,” zegt hij. “Soms moet je al bij het volgende toestel aan de slag als je nog met het eerste vliegtuig bezig bent. Dat gaat niet, dus raakt de boel vertraagd.” Overwerk en dubbele diensten zijn volgens hem de norm geworden. “Dat is heel zwaar. Er is al een aantal collega’s uitgevallen. Dan krijg je een sneeuwbaleffect en hebben we nog minder mensen.”

Het probleem speelt volgens Transavia vooral in het weekend, als de meeste vakantievluchten vertrekken. “En dat ijlt dan tot maandag en dinsdag na. We gaan het dit weekend voorkomen. Er wordt nu door Viggo extra personeel ingezet van andere vliegvelden en zelfs kantoorpersoneel.” Pilotenbond VNV tweette donderdagmiddag zelfs een foto van twee piloten die met koffers aan het sjouwen waren.

Piloten van @transavia helpen bij afhandeling van bagage om vertraging voor reizigers zoveel mogelijk te beperken pic.twitter.com/WOSCqVlm9f — VNV.nl (@VNVPresident) 5 augustus 2021

Personeelstekorten gelden ook bij andere afhandelaars. Niet alleen op het platform, maar ook aan de incheckbalies en bij de gates. En dat terwijl het daar nu extra druk is omdat ook nog eens alle coronapapieren van passagiers gecontroleerd moeten worden. Dat leidt ertoe dat de acht afhandelaars onderling niet alleen luchtvaartmaatschappijen wegkapen, maar ook medewerkers. “Je kunt elders plotseling meer verdienen, of betere afspraken maken over de roosters,” zegt de Viggomedewerker. “Dan zou je gek zijn om dat niet te doen.”

Ontslagen

“We hebben hiervoor de afgelopen maanden gewaarschuwd,” zegt bestuurder Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. “Het is jammer dat er niet is geluisterd. Heel veel mensen zijn vorig jaar vanwege corona ontslagen, trouwe mensen die al heel lang op Schiphol werkten. Die mensen hebben vaak snel iets anders gevonden. Met betere werktijden, betere roosters en minder zwaar werk. Die komen niet meer terug.”

“Mensen willen niet meer op drie verschillende contracten en rottige roosters werken voor 10,40 euro per uur – vier dubbeltjes meer bij KLM. Als je bij Albert Heijn hetzelfde loon krijgt als vakkenvuller, waarom zou je dan nog op Schiphol aan de slag gaan?”

Met de komst van Viggo zijn er nu acht afhandelaars op Schiphol, terwijl de meeste vliegvelden er hoogstens drie tellen. “Daardoor is de concurrentie enorm en proberen bedrijven met steeds lagere prijzen klanten te trekken. Dat gaat ten koste van het personeel.”

Leefbaar loon

“Wij willen een cao voor deze hele sector,” zegt Van Doesburg. “Met leefbaar loon en werkbare roosters. Met 80 procent vaste banen, en flexwerk alleen voor piek en ziek. En er moeten afspraken komen over het werk zelf. Geen concurrentie meer op arbeidsvoorwaarden.” De bond wil dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen zo’n cao via hun aanbestedingen afdwingen. “En er moeten gewoon vier, vijf afhandelaars van Schiphol verdwijnen.”

Schiphol zei eerder geen cao te kunnen opleggen bij aanbestedingen en wettelijk gezien elke afhandelaar die door een luchtvaartmaatschappij wordt ingehuurd toelaten. Van Doesburg: “Dan moet de regering nu eens ingrijpen, dat is in het buitenland ook gebeurd.”

De koffersjouwer van Viggo ziet het somber in. “Deze zomer wordt dit probleem niet meer opgelost. Dat lukt alleen als dit werk aantrekkelijker wordt zodat het huidige personeel blijft en nieuwe mensen of herintreders weer willen komen werken.”