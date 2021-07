Koffer gepakt, in de rij voor de test: ‘In Italië maar kijken wat er gebeurt’

Beeld Getty Images

Ik ga op reis en ik neem mee: een zwembroek, goede hoop en een reiscertificaat. Met de vakantie in aantocht is er grote vraag naar een verse PCR-test met bewijs. Op de verschillende testlocaties in de stad was het vrijdag een komen en gaan van vakantiegangers die last minute het benodigde papiertje kwamen halen, en zich ook nog afvroegen of de aangekondigde maatregelen van het kabinet vanavond misschien nog eten in het roet gooien.

Onder de wachtenden voor de deur van de apotheek in het gezondheidscentrum Kraaiennest is Arnold Celie. De 29-jarige Diemenaar vertrekt morgen voor tien dagen naar Duitsland en Italië. In dat laatste land wordt van bezoekers verwacht dat zij een testbewijs kunnen overleggen van maximaal 48 uur oud. “We rijden in een ruk naar Italië,” vertelt Celie. “En dan maar kijken wat er verder gebeurt. Als het lastig wordt, gaan we terug naar Duitsland.”

Laatste moment

“Echt ontspannen is het allemaal niet,” zegt John Franken, terwijl hij wacht op zijn beurt. De 51-jarige Amsterdammer vliegt zondag naar Curaçao voor een vakantie van veertien dagen. “We hebben op het laatste moment geboekt. Ik heb de hele week op internet zitten kijken naar alle ontwikkelingen in de wereld en er moet van alles worden geregeld. De vlucht naar Curaçao was betaalbaar, en we hebben een leuke airbnb gevonden.”

Tibor Warga vertrekt morgen in alle vroegte vanuit Amsterdam met het hele gezin naar Noord-Italië. “We hopen daar tien dagen te kunnen blijven,” vertelt hij. Het was nog een beetje een puzzel om alle gezinsleden te laten testen. “Mijn vrouw heeft zich gisteravond met twee kinderen in Hilversum laten testen. Mijn zoon Thijs en ik konden vandaag hier terecht. Capaciteit was er voldoende, het had vooral met ons eigen schema te maken. Iedereen was druk.”

Familiebezoek

De 43-jarige Dirk uit Amsterdam stapt morgen met het gezin in de auto om in twee dagen naar de camping in Zuid-Frankrijk te rijden. Daar hopen ze drie weken te kunnen blijven. In drie weken kan veel gebeuren, ook gezien het snel oplopende aantal besmettingen in Nederland. De kans bestaat dat Nederlanders in het buitenland de komende weken te maken krijgen met verscherpte maatregelen, maar Dirk zegt zich nog geen zorgen over te willen maken. “Hopelijk valt het mee.”

Miriam van Norel-Arce vertrekt dit weekeinde met haar ouders naar Spanje voor vakantie en familiebezoek. Met de auto, ondanks de waarschuwingen voor grote drukte op de wegen. “We gaan gewoon om tien uur weg en kijken dan maar. Het plan is wel om het in een keer te rijden.” Miriam heeft nu haar test gehad, haar moeder was al geweest en haar vader gaat later op de dag. “Het is wel een heel gedoe.”

Ook in de rij in het gezondheidscentrum: Jake en Julia, een jong stel afkomstig uit Boston. Ze zijn ruim een week op familiebezoek in Amsterdam geweest. Met een heel speciale reden, vertelt Julia. “Mijn broer woont en werkt hier. Hij is anderhalf jaar geleden vader geworden. Door de coronamaatregelen was dit de eerste gelegenheid om mijn nichtje te kunnen bekijken. Dat kon tot nog toe alleen met Zoom.”

Het stel stapt zondag op het vliegtuig naar huis en heeft daarvoor het certificaat nodig. Niet voor de reis, maar bij aankomst in de Verenigde Staten gaat er wel om worden gevraagd, vertelt Jake. “In het vliegtuig moeten we de hele vlucht onze mondkapjes ophouden. Het is een beetje oncomfortabel, maar het is te doen.” Hoe is de situatie in Boston? “Niet heel anders dan hier, we lopen steeds een paar weken op jullie vooruit.”