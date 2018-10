Koeriers fietsen 12.000 repen chocola naar Duitsland

Ruim tachtig fietskoeriers en wielerclubleden brengen de komende dagen zo'n 2000 kilo chocola naar twintig steden in Duitsland en Oostenrijk.



"In Amsterdam laten we onze chocola al per bakfiets bezorgen," zegt Enver Loke van Chocolatemakers. "Maar helemaal naar Duitsland, dat was nieuw toen we twee jaar geleden voor het eerst werden benaderd door een handjevol fietskoeriers. Sindsdien is het snel gegaan."