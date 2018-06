Koerier in Noord overvallen en vastgebonden in bus

De overvallers dwongen hem verder te rijden over de Watergangseweg. Daarna zijn ze linksaf de Volendammerweg ingeslagen richting de Hilversumstraat.



Daar werd de koerier gedwongen om de overvaller mee de laadruimte in te nemen. Vervolgens is hij vastgebonden achtergelaten in de bus. De koerier is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.



Getuigen

De daders vluchtten in onbekende richting. De politie is dringend op zoek naar getuigen.



Een van de daders is een man met donkere huidskleur, tussen de 1.70 en 1.75 meter lang. Hij droeg een baard, een zwarte sportieve pet met kleppen aan de zijkant, een zonnebril en een donkere trui en zwarte broek. De tweede dader heeft een getinte huidskleur, is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en droeg donkere leding en een zonnebril.