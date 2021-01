Koeler groen, beter waterafvoer: Amsterdam investeert miljoenen

In de week dat Nederland een internationale klimaattop voorzit, kondigt Amsterdam aan jaarlijks miljoenen euro’s beschikbaar te maken voor aanpassingen aan klimaatverandering.

Amsterdam gaat 15 tot 20 miljoen euro per jaar steken in vernieuwende projecten die de stad beter bestand maken tegen klimaatverandering. Te denken valt aan groen dat verkoeling geeft tijdens een hittegolf of innovaties die voorkomen dat straten blank komen te staan bij stortbuien.



Het gaat om zo’n 10 procent van het Amsterdamse onderhoudsbudget voor de openbare ruimte en de groenvoorziening. Bij de projecten trekt de gemeente op met de stadsonderzoekers van AMS Institute, een samenwerking van TU Delft, Wageningen Universiteit en het Amerikaanse MIT.

De afgelopen jaren is dit soort projecten al op kleine schaal uitgeprobeerd. Samen met bedrijven en kennisinstellingen zoals AMS Institute werd bij voetbalclub VVA/Spartaan in Amsterdam-West bijvoorbeeld een kunstgrasveld getest dat minder heet wordt als de zon erop staat doordat onder de grond regenwater wordt opgeslagen.

Op het Marineterrein en op gebouwen langs de Wibautstraat werden daken ontwikkeld vol groen die hele stortbuien kunnen herbergen zodat het riool het die dag niet nóg zwaarder te verduren krijgt. Omdat zulke daken blijken te werken, zijn ze inmiddels ook aangelegd op wooncomplexen van corporaties.

Duitsland, India

Door de extra investeringen moeten dit soort innovaties een vast onderdeel worden van het onderhoud aan de openbare ruimte en het groen, zegt wethouder Laurens Ivens. “Daarmee kunnen we onze stad sneller aanpassen aan nieuwe weersomstandigheden en zorgen dat andere steden hier ook van kunnen profiteren.”

Dat laatste is een belangrijke bijvangst. Maandag en dinsdag organiseerde Nederland de eerste zogenoemde klimaatadaptietop, de Climate Adaptation Summit. Op deze klimaattop spraken wereldleiders als de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Indiase premier Narendra Modi en VN-secretaris-generaal António Guterres over de manier waarop landen zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. De top zou oorspronkelijk in Amsterdam plaatsvinden, maar werd vanwege het coronavirus online gehouden.

Hé, blauwe lucht

Bij een aparte sessie voor steden wisselden de burgemeesters van onder meer Miami, Accra, Parijs en Istanboel onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kennis uit over klimaatadaptatie. Steden zien de aanpassingen die nodig zijn vanwege klimaatverandering ook als een kans om er na de coronacrisis economisch weer bovenop te komen omdat er extra werkgelegenheid mee gemoeid is.

Burgers krijgen er soms ook een mooiere stad voor terug, blijkt in Antwerpen, waar een verhoogde waterkering wordt gecombineerd met een nieuw park. Voor het draagvlak helpt het als klimaatadaptatie concreet en zichtbaar is, zei gouverneur Anies Baswedan van het door bodemdaling bedreigde Jakarta. Ook hij verwees naar de coronaperiode als kans om de bevolking mee te krijgen met milieumaatregelen. Tijdens de lockdown trok plotseling de luchtvervuiling op. “Blauwe lucht was ineens niet meer iets uit de film of een boek.”